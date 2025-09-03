La Comisión propone la adopción de los acuerdos con Mercosur y México

La Comisión Europea ha presentado al Consejo sus propuestas para la firma y celebración del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Global Modernizado UE-México. Estos acuerdos emblemáticos constituyen una parte fundamental de la estrategia de la UE para diversificar sus relaciones comerciales y reforzar los vínculos económicos y políticos con socios afines de todo el mundo.

Estas asociaciones crearán miles de millones de euros en oportunidades de exportación para las empresas de la UE de todos los tamaños, contribuirán al crecimiento económico y a la competitividad, apoyarán cientos de miles de puestos de trabajo en Europa y promoverán los intereses y valores de la UE. Además, reforzarán las cadenas de valor y ayudarán a la UE a ampliar su gama de fuentes fiables de insumos y de materias primas fundamentales. En un momento de creciente inestabilidad geopolítica, estos acuerdos nos permiten estrechar lazos con socios estratégicamente importantes, proporcionando una plataforma compartida para reforzar la confianza mutua y hacer frente a los retos mundiales comunes, así como a la modernización del sistema comercial mundial basado en normas.

Ambos acuerdos reafirman nuestro compromiso conjunto con los derechos humanos, el multilateralismo y la paz y la seguridad internacionales. También reforzarán nuestro compromiso con cuestiones clave como el desarrollo sostenible, la migración y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

En palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: «Nuestros acuerdos con Mercosur y México son hitos importantes para el futuro económico de la UE. Seguimos diversificando nuestro comercio, fomentando nuevas asociaciones y creando nuevas oportunidades de negocio. Las empresas europeas y el sector agroalimentario de la UE podrán beneficiarse inmediatamente de unos aranceles y unos costes más bajos, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo. La UE ya es el mayor bloque comercial del mundo, y estos acuerdos consolidarán esta posición».

Oportunidades sin precedentes de exportación e inversión de la UE en Mercosur

El acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Acuerdo de Asociación UE-Mercosur) creará la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando un mercado de más de 700 millones de consumidores. Las empresas de la UE disfrutarán de la ventaja de ser pioneras, ya que se beneficiarán de aranceles más bajos en una región en la que la mayoría de los demás países se enfrentan a aranceles elevados y a otros obstáculos al comercio.

Se calcula que el acuerdo puede aumentar las exportaciones anuales de la UE al Mercosur en hasta un 39 % (49 000 millones EUR), apoyando más de 440 000 puestos de trabajo en toda Europa. Reducirá los derechos a menudo prohibitivos del Mercosur para las exportaciones de la UE, incluso sobre productos industriales clave, como los automóviles (actualmente en un 35 %), la maquinaria (14-20 %) y los productos farmacéuticos (hasta el 14 %).

El acuerdo facilitará a las empresas de la UE la inversión en cadenas de suministro clave, incluidas las materias primas fundamentales y los bienes conexos, y siempre con un elevado nivel de protección medioambiental y laboral. El acuerdo puede por lo tanto jugar un papel fundamental en el avance de las transformaciones económicas ecológicas y digitales de ambas regiones, garantizando al mismo tiempo cadenas de suministro predecibles y estables.

Nuevas oportunidades para las exportaciones de alimentos, con sólidas protecciones para los agricultores de la UE

Se espera que las exportaciones agroalimentarias de la UE al Mercosur crezcan casi un 50 %, ya que el acuerdo reduce los elevados aranceles sobre los productos agroalimentarios clave de la UE, en particular el vino y las bebidas espirituosas (hasta un 35 %), el chocolate (20 %) y el aceite de oliva (10 %). El acuerdo también apoyará el crecimiento de las exportaciones de productos agroalimentarios tradicionales de alta calidad de la UE. También pondrá fin a la competencia desleal de los productos del Mercosur que imitan productos auténticos de la UE mediante la protección de 344 indicaciones geográficas de la UE.

El acuerdo ofrece una protección completa y exhaustiva de todos los productos sensibles de la UE en el sector agrícola. En primer lugar, limita las importaciones agroalimentarias preferenciales del Mercosur a una fracción de la producción de la UE (por ejemplo, el 1,5 % para la carne de vacuno y el 1,3 % para las aves de corral). En segundo lugar, establece sólidas salvaguardias para proteger los productos europeos sensibles frente a cualquier aumento perjudicial de las importaciones procedentes del Mercosur. En este sentido, la Comisión propone complementar el acuerdo con un acto jurídico que ponga en práctica el capítulo bilateral de salvaguardias del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. Este acto —que tendrá que ser adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo— tiene por objeto, en particular, proteger los sectores agrícolas más importantes y sensibles de la UE, reconociendo las preocupaciones de los agricultores europeos. La Comisión abordará la cuestión con los países del Mercosur a fin de garantizar la correcta aplicación del Acuerdo.

La Comisión impulsará una serie de iniciativas de acompañamiento, incluidas medidas encaminadas a una posible armonización de las normas sobre bienestar animal y de producción de plaguicidas aplicables a los productos importados. En consonancia con la Visión para la agricultura y la alimentación, la Comisión pondrá próximamente en marcha unas evaluaciones de impacto sobre estas cuestiones.

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur no modifica ningún requisito de importación de la UE en materia sanitaria y fitosanitaria. Nuestras normas de salud y seguridad alimentarias seguirán aplicándose a todos los productos presentes en el mercado de la UE, tanto si se producen dentro de nuestras fronteras como si se importan. En consonancia con la ambición establecida en la Visión para la agricultura y la alimentación, la Comisión también está intensificando los controles de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación aumentando el número de auditorías y controles en terceros países y reforzando los controles sobre el terreno.

Por último, la propuesta de la Política agrícola común (PAC) posterior a 2027 incluye un presupuesto reservado de al menos 300 000 millones EUR para ayudas a la renta, lo que garantiza que los agricultores de la UE sigan recibiendo unos ingresos sólidos y estables. La Comisión también está introduciendo la nueva Red de Seguridad para la Unidad con medidas de crisis y una capacidad total de 6 300 millones EUR, lo que duplica de hecho la actual reserva agrícola. Este sistema reforzado de apoyo permitirá salvaguardar a nuestros agricultores en tiempos de perturbaciones del mercado y crecientes incertidumbres geopolíticas.

Apertura del mercado mexicano a las exportaciones de la UE

El nuevo acuerdo seguirá apoyando el crecimiento económico e impulsará la competitividad de ambas partes. México es uno de los socios comerciales más antiguos de la UE —el acuerdo original se remonta al año 2000— y el segundo mayor socio comercial de América Latina. La UE exporta cada año más de 70 000 millones EUR de bienes y servicios a México en el marco del acuerdo comercial existente, lo que proporciona más de 630 000 puestos de trabajo en la UE.

México es un país importador neto de alimentos, por lo que el acuerdo beneficiará en gran medida a los exportadores agrícolas de la UE. El acuerdo modernizado entre la UE y México eliminará los aranceles prohibitivos restantes sobre las exportaciones agroalimentarias de la UE a México, como en el caso del queso, las aves de corral, la carne de porcino, las pastas alimenticias, las manzanas, las confituras, así como el chocolate y el vino. La eliminación de estos aranceles —que actualmente alcanzan el 100 % en determinadas exportaciones de la UE— hará que nuestros productos agrícolas sean mucho más competitivos en México. Además, unos procedimientos más sencillos harán que sea más barato para los exportadores agroalimentarios vender sus productos en el mercado mexicano. El acuerdo también amplía la protección frente a las imitaciones a 568 bebidas y alimentos europeos tradicionales y emblemáticos de alta calidad (indicaciones geográficas).

El acuerdo modernizado proporcionará el acceso a materias primas fundamentales, beneficiando así a las industrias estratégicas de Europa, ya que México es uno de los principales proveedores de fluorita (utilizada en una amplia variedad de procesos químicos, siderúrgicos y cerámicos), de bismuto (utilizado para productos farmacéuticos y cosméticos) y de antimonio (utilizado, por ejemplo, para productos ignífugos, baterías de plomo, vidrio y cerámica).

El acuerdo modernizado reforzará el compromiso con el desarrollo sostenible, la migración y la igualdad de género y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Promueve y protege los derechos humanos, el multilateralismo y la seguridad, y facilita la cooperación estratégica en cuestiones clave como la reducción del riesgo de las cadenas de suministro, la seguridad de las materias primas fundamentales y la lucha contra el cambio climático.

Próximas etapas

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el Acuerdo Global Modernizado UE-México requieren la aprobación por separado del Parlamento Europeo y de los Estados miembros antes de que cada uno de ellos pueda entrar en vigor. Las propuestas de celebración y firma de la Comisión incluyen dos instrumentos jurídicos paralelos para cada acuerdo:

1. el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el Acuerdo Global Modernizado UE-México, sujetos a la ratificación por separado de todos los Estados miembros; y

2. dos acuerdos comerciales provisionales, uno para Mercosur y otro para México, que abarcan únicamente aquellas partes de los acuerdos principales que son competencia exclusiva de la UE, que se adoptarán a través del proceso de ratificación exclusivo de la UE, es decir, con la participación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Los acuerdos comerciales provisionales expirarán cuando entren en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y el Acuerdo Global Modernizado UE-México.

Más información

Acuerdo de Asociación UE–Mercosur

Relaciones comerciales UE-Mercosur

Acuerdo UE-Mercosur en detalle

Preguntas y respuestas

Salvaguardias bilaterales

Fichas informativas

Ficha informativa sobre los principales hechos del acuerdo

Ficha informativa sobre agricultura

Ficha informativa sobre seguridad alimentaria

Ficha informativa sobre el desarrollo sostenible

Ficha informativa sobre las materias primas fundamentales

Ficha informativa sobre servicios

Ficha informativa sobre hechos y cifras

Fichas informativas sobre los beneficios para los Estados miembros de la UE

Acuerdo Global Modernizado UE-México

Relaciones comerciales entre la UE y México

Acuerdo UE-México en detalle Preguntas y respuestas

Fichas informativas

Ficha informativa sobre beneficios generales

Ficha informativa sobre los principales datos comerciales (infografía)

Ficha informativa sobre agricultura

Ficha informativa sobre las materias primas fundamentales

Ficha informativa sobre sostenibilidad