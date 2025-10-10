La Comisión examina las salvaguardias para los menores en Snapchat, YouTube, Apple App Store y Google Play en el marco de la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha iniciado hoy las primeras acciones de investigación tras la adopción de las directrices sobre la protección de los menores en el marco de la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión pide a Snapchat, YouTube, Apple y Google que faciliten información sobre sus sistemas de verificación de la edad, así como sobre cómo impiden que los menores accedan a productos ilegales —como drogas o cigarrillos electrónicos— o material nocivo, como contenidos que promueven trastornos alimentarios.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la soberanía tecnológica, ha declarado: «Haremos todo lo necesario para garantizar el bienestar físico y mental de los niños y adolescentes en internet, empezando por las plataformas en línea. Las plataformas tienen la obligación de garantizar la seguridad de los menores en sus servicios, ya sea a través de las medidas incluidas en las directrices sobre la protección de los menores, o de medidas igualmente eficientes de su propia elección. Hoy, junto con las autoridades nacionales de los Estados miembros, estamos evaluando si las medidas adoptadas hasta la fecha por las plataformas protegen efectivamente a los niños».

La Comisión pide a Snapchat que facilite información sobre cómo impide que los niños menores de 13 años accedan a sus servicios, tal y como prohíben las propias condiciones de servicio de la plataforma. La Comisión también pide a Snapchat que facilite información sobre las medidas que ha adoptado para impedir la venta de productos ilegales para menores, como cigarrillos electrónicos o drogas.

Por lo que se refiere a YouTube, además de la información sobre su sistema de verificación de la edad, la Comisión busca más detalles sobre su sistema de recomendación, tras la denuncia de difusión de contenidos nocivos a menores.

En el caso del Apple App Store y de Google Play, la Comisión ha solicitado información sobre cómo gestionan el riesgo de que los usuarios, incluidos los menores, puedan descargar aplicaciones ilegales o perjudiciales, incluidas las aplicaciones de juegos de azar y las herramientas para crear contenido sexualizado no consentido, las denominadas aplicaciones «nudify». La Comisión también desea comprender cómo las dos tiendas aplican las clasificaciones por edad de las aplicaciones.

Para garantizar la aplicación efectiva de las directrices sobre la protección de los menores en todas las plataformas, grandes y pequeñas, la Comisión está adoptando nuevas medidas junto con las autoridades nacionales para identificar las plataformas que presentan un mayor riesgo para los menores.