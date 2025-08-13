Más de 3.000 personas han disfrutado este verano con el ciclo de cine y humor ‘Doble Comedy’ en la Plaza de la Constitución

En total se han proyectado seis películas, una a la semana, que fueron presentadas por cómicos almerienses como Paco Calavera, Álvaro Vera o Kikín Fernández

El ciclo ‘Doble Comedy’, que aúna la magia del cine de verano con una selección de cine de acción, juvenil o familiar y el humor con denominación de origen almeriense, cerró anoche su quinta edición con un nuevo éxito de público. Han sido más de 3.000 personas, entre almerienses y turistas, las que han disfrutado de esta fusión de ocio y buen humor durante seis semanas, con otras tantas proyecciones. Todo ello en el marco de la programación especial de verano coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

La edición de este año ha querido potenciar la renovada Plaza de la Constitución y ha desarrollado sus seis proyecciones en este corazón del centro de la ciudad, siendo muy bien recibido por el público que ha reído de lo lindo con las presentaciones hilarantes de Kikín Fernández, en dos ocasiones, y Paco Calavera y Álvaro Vera, en cuatro ocasiones.

Tras las disertaciones de los cómicos almerienses, se daba paso a la proyección de la película, que fueron: ‘Hook’ el 2 de julio, ‘Jumanji’ el 9 de julio, ‘Top Gun Maverick’ el 16 de julio, ‘Ghostbusters: Frozen Empire’ el 23 de julio, ‘Uncharted’ el 6 de agosto y, finalmente, ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ el 12 de agosto, después de que tuviera que aplazarse por fuerte viento la proyección inicial prevista para el 30 de julio.

“Este cambio de emplazamiento en la ciudad nos ha permitido incrementar el aforo de manera considerable; y además hemos puesto otro grano de arena para dinamizar el centro histórico de la capital durante un mes y medio y en un día entre semana”, destaca el concejal delegado del Área, Diego Cruz.

El coordinador de la actividad, Gumer Clemente, asegura que “sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa ideal para ser compartida en familia, sean niños o adolescentes, con amigos y de forma distendida, revisitando películas o viéndolas por primera vez, en un marco de excepción como es nuestra Plaza Vieja”.