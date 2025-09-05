La Consejería unifica los programas educativos para simplificar la gestión en los centros docentes

La nueva estructura tiene como fin reducir la burocracia, facilitar la labor del profesorado y ganar en eficiencia y participación

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha unificado los programas educativos con el objetivo principal de simplificar su gestión y ganar en eficiencia y participación. Esta nueva organización busca facilitar el acceso a los programas por parte de los centros educativos andaluces y reducir la carga de trabajo administrativo del profesorado y equipos directivos, lo que les permitirá centrarse en la enseñanza y en la atención del alumnado.

A partir de este curso, los 39 programas se coordinarán bajo una única estructura para promover de manera más eficiente la innovación, la investigación, la participación, la inclusión, la equidad y la difusión de buenas prácticas docentes. Se trata de un modelo más integrado y accesible que permitirá ofrecer un visión más global de la oferta educativa, eliminando además las memorias y programas de trabajo.

Para ello, la Consejería ha reorganizado la plataforma Séneca, una herramienta fundamental para la gestión educativa. A partir de este curso cuenta con una estructura de navegación unificada que integra todos los componentes del nuevo programa, lo que garantiza que los docentes tengan un acceso claro, ordenado y funcional, además de toda la información necesaria.

Esta novedad fue presentada en julio a diferentes colectivos de la comunidad educativa, asociaciones de directores y directoras y sindicatos, con una valoración muy positiva porque organiza, simplifica, unifica y favorece la participación en todos estos programas. Además, enriquecen la propuesta educativa de los centros y son un elemento fundamental para la calidad de la formación del alumnado.

Los programas educativos se dividen en cinco ámbitos de conocimiento: Escuelas sostenibles y saludables; Comunicación Arte y emprendimiento; Innovación; Inclusión y participación e Internacional. Esta organización facilita la consulta y elección de los programas, permitiendo a cada centro seleccionar los que mejor se alineen con su Proyecto Educativo. Asimismo, se vuelven a incorporar programas de gran éxito en cursos anteriores como AuladJaque, fundamental para trabajar la inclusión, el pensamiento crítico o la toma de decisiones.

La nueva estructura organizativa es una herramienta eficaz para que los centros educativos desarrollen un nuevo marco curricular y prácticas innovadoras, fomentando la mejora continua y el trabajo cooperativo.

Esta iniciativa se aplica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, residencias escolares así como en las Escuelas Infantiles y centros de Educación Infantil adheridos al programa de ayudas para el fomento de la escolarización que imparten enseñanzas de 0 a 3 años.