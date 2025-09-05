La Junta invierte 183,6M€ en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia de Almería desde 2019

Fernández-Pacheco mantiene un encuentro con la Mesa del Agua de Almería para abordar las políticas hídricas en la provincia

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha invertido 183,6 millones de euros en 41 actuaciones de obra hidráulica en la provincia de Almería, de las que 27 han sido finalizadas, por un importe de 102,7 millones de euros; diez se encuentran en ejecución, por 67,2 millones de euros y cuatro están en licitación, por 13,7 millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco a los medios de comunicación, ante de reunirse este viernes con los representantes de la Mesa del Agua de Almería, un encuentro en el que se han abordado las políticas hídricas en la provincia y en el que el consejero ha puesto en valor la apuesta del Gobierno andaluz en esta materia.

“Venimos a esta reunión a escuchar, dialogar y seguir avanzando juntos en la gestión de un recurso tan vital como es el agua”, ha destacado el consejero, para quien es clave la colaboración entre administraciones, agricultores, regantes y la sociedad civil para dar respuesta a los retos que hay por delante. Una de las medidas incluidas en el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía, aprobado por la Junta, supone reforzar la Mesa del Agua de Almería.

Fernández-Pacheco ha destacado que el compromiso del Gobierno andaluz con la provincia de Almería se evidencia, entre otras cuestiones, en la finalización de proyectos importantes en los últimos meses como la potabilizadora de Cuevas del Almanzora o las obras de conexión en alta de agua desalada para Roquetas de Mar y también con otros proyectos que están en marcha como la depuradora de Mojácar.

Un nuevo “mazazo” del Gobierno en el Trasvase Tajo-Segura

Frente a ello, el Gobierno de España tiene “mucho trabajo pendiente, que vamos a seguir reivindicando”. En este punto, ha lamentado que el Ministerio de Transición Ecológica se haya negado a autorizar el contrato de cesión de derechos que los regantes del Almanzora habían suscrito con los regantes del Tajo.

Según ha explicado el consejero, “se trata de un acuerdo que se enmarca en las normas del Trasvase Tajo-Segura, que se ha puesto en marcha en otras ocasiones y que no entendemos que se rechace de manera unilateral y sin ninguna explicación cuando el Tajo está en máximos históricos”.

“Es otro mazazo, otra gran deslealtad”, ha asegurado Fernández-Pacheco, quien ha avanzado que la Junta se va a poner a disposición de los regantes “para activar cuantos mecanismos estén en nuestra mano, de cara a revertir esa injusta situación”.

Por parte del Gobierno andaluz también han asistido a este encuentro la delegada del Gobierno en Almería, Arancha Martín; el secretario general del Agua, Ramiro Angulo; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez Galera; y el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena.