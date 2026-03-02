La Empresa Municipal ‘Almería XXI’ adjudica las obras de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá



La promoción, que contará con una inversión de más de 12,3 millones de euros, iniciará sus obras en abril, con un plazo de ejecución de 20 meses

La empresa registra 18 propuestas al concurso de ideas, convocado en colaboración con el Colegio de Arquitectos, para la promoción de un centenar de VPO en alquiler con opción a compra en el Barrio Alto



El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ ha adjudicado a la UTE ‘Lirola Ingeniería y Obras – Soluciona Obras y Servicios’ la construcción de la promoción de 92 viviendas protegidas que se levantará en la Vega de Acá, junto al Hospital Mediterráneo. La adjudicación se ha formalizado por un importe de 12.344.313,42 euros (IVA del 10% incluido) y contempla un plazo de ejecución de 20 meses.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de la Empresa Municipal, Eloísa Cabrera, ha avanzado que los trabajos de esta nueva promoción de vivienda pública se iniciarán a lo largo del mes de abril, una vez completados los trámites administrativos previos al acta de replanteo.

Cabrera ha destacado que esta adjudicación “supone un paso decisivo para seguir ampliando el parque municipal de vivienda protegida y dar respuesta a la demanda existente en la ciudad, especialmente en una de las zonas de mayor expansión residencial como es la Vega de Acá”.

Una promoción de 92 viviendas con garaje y trastero

La actuación contempla la construcción, en el sector ACA-09, de un edificio plurifamiliar con 92 viviendas protegidas, además de garajes y trasteros vinculados. Se trata de la segunda promoción de vivienda pública que la Empresa Municipal promueve en esta parte de la ciudad, en plena expansión Viene a unirse esta promoción a la iniciada en julio del pasado año, en este caso en el sector ACA-07, que contempla en su caso la construcción de una promoción de 74 VPO.

La nueva promoción incluirá distintas tipologías de vivienda para adaptarse a las necesidades de las familias, con especial atención a la accesibilidad y a la eficiencia energética, incorporando plazas de aparcamiento —una por vivienda— y espacios complementarios.



Con esta nueva actuación, ‘Almería XXI’ continúa avanzando en el objetivo municipal de incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de venta y alquiler, reforzando su compromiso con el acceso a la vivienda a precio asequible.

18 propuestas para diseñar nuevas viviendas en Barrio Alto

Por otra parte, el Ayuntamiento de Almería ha registrado un total de 18 propuestas al concurso de ideas convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, para la redacción del proyecto de construcción de un centenar de viviendas de protección oficial (VPO) que se construirán en el barrio de Barrio Alto.

El concurso, enmarcado en el ámbito del PERI-NAN-02/106 del PGOU, tiene como objetivo seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para el desarrollo de esta actuación residencial, que estará destinada a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra, facilitando así el acceso a la vivienda y promoviendo la estabilidad residencial.

Las futuras viviendas se levantarán sobre las parcelas resultantes del proceso de urbanización ya ejecutado en este entorno, contribuyendo a la regeneración urbana y consolidación del barrio mediante una intervención que combinará calidad arquitectónica, eficiencia y vivienda asequible.

Con esta iniciativa, “el Ayuntamiento viene a reforzar su apuesta por ampliar el parque público de vivienda y ofrecer nuevas oportunidades residenciales a la población joven de la ciudad”, ha explicado la consejera delegada de Almería XXI, Eloísa Cabrera.

Listado de trabajos, con su lema, recepcionados

La Ciudad Naranja

BWJ23

A escala de puerta y ventana

La Ciudad de las Flores

Eco_Sistemas

Entre Ramblas

Plaza de Barrio

Construir barrio, habitar la plaza

RBA26

Transiciones

Puerta y Ventana

Bervena

En una vía verde

Promenade

Laika

Palimpsesto

Albor

1050

Impulso a la vivienda pública

La Empresa Municipal acumula ya un amplio balance de promociones ejecutadas y en desarrollo en distintos barrios de la ciudad, consolidando una política activa de vivienda pública que permitirá seguir ampliando el número de viviendas promovidas durante el presente mandato.

La adjudicación de esta promoción en la Vega de Acá y el avance del concurso de ideas en Barrio Alto “reafirman la apuesta municipal por la vivienda protegida como herramienta clave para favorecer el acceso a una vivienda, especialmente entre la población joven”, ha concluido Cabrera.

A través de ‘Almería XXI’ se han ejecutado hasta la fecha dieciocho promociones, con un total de 1.055 viviendas entregadas. Concluida también y pendiente de la entrega de llaves, se encuentra ya la promoción de 61 viviendas que se ha construído en Nueva Andalucía, al tiempo que avanza la construcción de una segunda promoción en esta parte de la ciudad (33 viviendas en alquiler), las mencionadas 64 viviendas en venta en la Vega de Acá y la promoción de 4 viviendas en alquiler en San Cristóbal.