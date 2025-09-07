La Escuela de Formación Profesional oferta 6 nuevos certificados de profesionalidad

La empresa especializada en formación para el empleo, con sede en el municipio de Vícar, anuncia los plazos de inscripción

Desde la sede local de Escuela de Formación Profesional se informa del catálogo de certificados de profesionalidad disponibles para cursar en los próximos meses. Concretamente, desde las instalaciones situadas en el municipio de Vícar se ofertan 6 formaciones cuyo plazo de inscripción ya está abierto: Limpieza en edificios, exteriores y cristales N (150h), Auxiliar de almacén N1 (170h), Atención sociosanitaria a personas en el domicilio N2 (480h), Servicios para el control de plagas N2 (270h), Gestión de residuos N1 (270h) y Actividades de venta N2 (590h).

En el caso de los certificados de profesionalidad en Limpieza en edificios, exteriores y cristales N1 y Auxiliar de almacén N1, los cursos darán a comienzo a finales del mes de septiembre mientras que el resto lo hará ya en los primeros días del mes de octubre.

Los cursos ofertados desde Escuela de Formación Profesional están dirigidos a personas desempleadas, trabajadores y autónomos y son totalmente gratuitos. Para consultar toda la información respecto al sistema de impartición, inscripciones y plazos deberá contactarse a través del teléfono 950 340 703 o del correo electrónico almeria@escueladeformacionprofesional.es. También puede acudirse presencialmente hasta sus instalaciones situadas en C/Pasionaria n.º8 (La Gangosa).

Escuela de Formación Profesional es un grupo de empresas especializado en Consultoría y Gestión Integral de Proyectos de Formación para el Empleo. Cuenta con 4 sedes provinciales en Vícar (Almería), Granada, Madrid y Valladolid y oferta un amplio catálogo de formaciones bonificadas.