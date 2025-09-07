La Virgen de la Macarena saldrá al encuentro de la Virgen Corazón de María este fin de semana

Cada año las patronas de Barrio Archilla-Cañada Sebastiana y Las Losas se dan cita en la Plaza de la Concordia

El próximo domingo día 7 tendrá lugar el encuentro entre la Virgen de la Macarena (Vícar) y la Virgen Corazón de María (Roquetas de Mar). Se trata de una cita que se repite cada año con motivo de las festividades de los barrios vecinos.

Al igual que ya ocurriese con las fiestas de Barrio Archilla- Cañada Sebastiana donde la virgen del barrio roquetero de Las Losas acompañó a La Macarena en procesión, ahora es el turno de la virgen del barrio vicario. De esta forma, tras la Santa Misa en la Iglesia Corazón de María, su patrona y la Virgen de la Macarena se darán encuentro en la Plaza de la Concordia.

La misa dará comienzo a las 20.00h de este domingo y, a continuación, se iniciará el recorrido en procesión, a las 20.30h aproximadamente.

Se trata de un evento donde los vecinos y vecinas dan cuenta, una vez más, de su carácter social y cultural compartiendo tradiciones y fé. La plaza de la Concordia, situada en Cañada Sebastiana, ejemplifica este mismo carácter sirviendo como enclave de unión a las tres barriadas.