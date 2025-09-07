Home / Provincia / La Virgen de la Macarena saldrá al encuentro de la Virgen Corazón de María este fin de semana

La Virgen de la Macarena saldrá al encuentro de la Virgen Corazón de María este fin de semana

Por
No hay comentarios
septiembre 7, 2025 11:09 am

 

Cada año las patronas de Barrio Archilla-Cañada Sebastiana y Las Losas se dan cita en la Plaza de la Concordia

El próximo domingo día 7 tendrá lugar el encuentro entre la Virgen de la Macarena (Vícar) y la Virgen Corazón de María (Roquetas de Mar). Se trata de una cita que se repite cada año con motivo de las festividades de los barrios vecinos.

Al igual que ya ocurriese con las fiestas de Barrio Archilla- Cañada Sebastiana donde la virgen del barrio roquetero de Las Losas acompañó a La Macarena en procesión, ahora es el turno de la virgen del barrio vicario. De esta forma, tras la Santa Misa en la Iglesia Corazón de María, su patrona y la Virgen de la Macarena se darán encuentro en la Plaza de la Concordia.

La misa dará comienzo a las 20.00h de este domingo y, a continuación, se iniciará el recorrido en procesión, a las 20.30h aproximadamente.  

Se trata de un evento donde los vecinos y vecinas dan cuenta, una vez más, de su carácter social y cultural compartiendo tradiciones y fé. La plaza de la Concordia, situada en Cañada Sebastiana, ejemplifica este mismo carácter sirviendo como enclave de unión a las tres barriadas.

GabinetedePrensa

Related Posts

El Consejo Rector del IMD aprueba la convocatoria de 80.000€ en s ...
septiembre 7, 2025
La Junta autoriza a la EDAR de Roquetas de Mar la producción de 1 ...
septiembre 6, 2025
El Huércal Burger Sound abre sus puertas con gran éxito y asisten ...
septiembre 5, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *