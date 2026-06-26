SIPCTE denuncia que Correos dejó sin pagar el reparto electoral a trabajadores que ejercieron su derecho de huelga y pide investigar el destino de los fondos públicos

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Correos Carteros unidad de reparto nº2 (1)

El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) ha presentado esta semana varias denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Correos por la negativa de la empresa a abonar el complemento correspondiente al reparto de propaganda electoral a varios carteros de la Unidad de Reparto nº 2 de Almería que ejercieron su derecho fundamental de huelga.

Según denuncia el sindicato, la empresa ha excluido del pago del reparto electoral a trabajadores que participaron en la jornada de huelga, una decisión que SIPCTE considera contraria a la normativa laboral y que deberá ser analizada por la Inspección de Trabajo.

Además, en las denuncias presentadas se pone de manifiesto que, durante el desarrollo de la campaña electoral, personal directivo habría realizado tareas de reparto de propaganda electoral, unos hechos que también han sido puestos en conocimiento de la Inspección para que determine si dicha actuación se ajustó a la legalidad.

Para SIPCTE, la cuestión adquiere una especial relevancia al tratarse de un servicio financiado con fondos públicos destinados específicamente al reparto de propaganda electoral.

El sindicato considera imprescindible esclarecer si los recursos económicos destinados por la Administración para este servicio fueron empleados conforme a la finalidad para la que fueron concedidos y si la organización del reparto respetó tanto la normativa laboral como los derechos de los trabajadores.

«Estamos hablando de dinero público destinado a un servicio concreto y de trabajadores que, tras ejercer un derecho fundamental como es la huelga, se han encontrado con que Correos les ha negado el pago del reparto electoral. Creemos que estos hechos deben investigarse con absoluta transparencia», señala Francisco Sabio Rueda, responsable de SIPCTE.

El sindicato confía en que la Inspección de Trabajo investigue en profundidad los hechos denunciados y depure, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.

Asimismo, SIPCTE anuncia que, en función de las conclusiones que arroje la investigación y de los hechos que puedan acreditarse, estudiará el ejercicio de cuantas acciones legales resulten procedentes para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Más historias

Correostradición ecuestre de Jerez con motivo de Exfiljerez’26 ExfilJerez

Un matasellos conmemorativo de Correos y un sello personalizado ponen en valor la tradición ecuestre de Jerez con motivo de Exfiljerez’26

GabinetedePrensa junio 25, 2026 0
Grupo Cooperativo Cajamar Manuel Villegas, Olivier Gavalda, Manuel Yebra y Jérôme Grivet

Crédit Agricole S.A. y BCC-Grupo Cajamar firman un acuerdo de colaboración a largo plazo

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
ALDI - Exterior

ALDI alcanza las 115 tiendas en Andalucía con la apertura de su cuarta tienda en Marbella

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

OBRAS REMODELACIÓN SKATE PARQUE SAN ISIDRO

Adjudicadas las obras de remodelación del skatepark del Parque de San Isidro para renovar este espacio de ocio y deporte urbano

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Hospital Universitario Torrecardenas en Almeria

CSIF denuncia la falta de transparencia en torno al Plan de Verano del SAS y alerta de que las contrataciones serán insuficientes para garantizar la asistencia

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA POR VÍA PARQUE CRUCE CALLE GENERAL TAMAYO CON PASEO DE ALMERÍA

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana.

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

Obras en la autovía A-7 (T.M. Vícar)

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Cultura-OJAL Divino Tesoro Cartel

El Auditorio alza el telón el sábado al talento precoz de la Orquesta Joven de Almería con el concierto ‘Divino Tesoro’

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0