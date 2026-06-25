Un matasellos conmemorativo de Correos y un sello personalizado ponen en valor la tradición ecuestre de Jerez con motivo de Exfiljerez’26

La iniciativa, impulsada por la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y el Club Filatélico Jerezano, rinde homenaje al mundo del caballo y a su reflejo en la filatelia

La celebración de la exposición filatélica Exfiljerez’26 cuenta con un matasellos conmemorativo especial, promovido por la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y el Club Filatélico Jerezano y realizado en colaboración con Correos, que sitúa al mundo del caballo como eje central de esta cita coleccionista.

El matasellos incorpora la imagen de Álvaro Domecq junto a uno de sus caballos en pleno espectáculo de alta escuela, un motivo de gran fuerza simbólica que refleja la estrecha vinculación de Jerez con su tradición ecuestre, uno de sus principales referentes culturales e identitarios.

Esta pieza filatélica está concebida como un elemento destacado para coleccionistas, al integrar patrimonio, historia y cultura local, además de servir como recuerdo permanente de una exposición que aborda el universo del caballo desde una perspectiva filatélica y documental.

El matasellos se enmarca en Exfiljerez’26, inaugurada el 25 de junio en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, ubicadas en el Palacio Recreo de las Cadenas. La exposición reúne una amplia colección de piezas relacionadas con el mundo ecuestre, entre las que destacan cartas antiguas, sellos, matasellos históricos, fotografías y diversos documentos de interés. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 11 de julio. Durante la jornada inaugural, los asistentes pudieron matasellar sus envíos, documentos y materiales con la presencia del director de la Real Escuela, Rafael Olvera Porcel, el presidente del Club Filatélico Jerezano, Jesús López García, y el director de la oficina principal de Correos de Jerez, Juan Francisco González Raposo, entre otros.

El matasellos estará disponible en la oficina principal de Correos de Jerez, ubicada en la calle Cerrón nº 2, durante una semana, permitiendo a los asistentes obtener el tradicional fechado del evento, una práctica especialmente valorada en el mundo del coleccionismo tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, la conmemoración se completa con un sello personalizado de tarifa A y formato panorámico dedicado a Exfiljerez’26, que refuerza la proyección de esta cita y del patrimonio ecuestre jerezano en el ámbito postal. El sello ha sido creado a través de TUSELLO, el producto de Correos que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales.

Con esta iniciativa, se da continuidad a una prolongada tradición filatélica en Jerez ligada al mundo del caballo, un motivo que ha protagonizado diferentes emisiones y matasellos a lo largo de las últimas décadas, consolidando su atractivo tanto para coleccionistas temáticos como para el público general.

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