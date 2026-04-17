El CAU respalda el reparto de 98,05M€ para la UAL del modelo de financiación en 2026

Esos fondos incluyen 967.168 euros para atender el acuerdo de abril de

2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal y 2,15M€ de

la partida dirigida al refuerzo financiero del sistema

Una comisión técnica evaluará la metodología usada por las

universidades para calcular los costes de personal con el fin de

disponer de un marco financiero equilibrado

La Universidad de Almería (UAL) dispondrá de 98,05 millones de euros en un primer

reparto del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo

Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve

rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de

distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez

universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de

euros. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez

Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano

celebrada hoy en la que están representados los rectores, el estudiantado, los

Consejos Sociales y el Parlamento andaluz. En esta reunión, se ha informado

favorablemente la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de

la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la

metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de

personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible.

La propuesta planteada para la UAL y para el resto de instituciones ha estado

precedida de un proceso de negociación con los rectores. Ésta incluye los 1.788,2

millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que

se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del

sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones

de personal. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada

año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los

diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración

autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan

atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Para la Universidad de Almería, de los 98,05 millones de euros que se reparten, 92,85

millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 2,07 millones se

corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se

pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

Además, cabe recordar que esta institución académica recibió en 2025 un total de 1,83

millones en la partida de nivelación que tiene carácter consolidable.

3,12 millones para complementos retributivos y refuerzo financiero

A todas esas cifras se añaden 2,15 millones consolidables procedentes de la partida

destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario.

Además, el modelo incluye para la UAL otros 967.168 euros para atender los acuerdos

económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican

el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y

2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI),

como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En

total ambos importes suman 3,12 millones de euros.

Comisión técnica

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con

la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los

rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las

instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario. Con esta

medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que

las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia

de los recursos destinados a este apartado.

Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales

relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que

reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los

trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los

incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas

obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra

variable que incidiera en los cálculos.

Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio,

deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión

de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de

corresponsabilidad institucional.

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