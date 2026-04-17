El CAU respalda el reparto de 98,05M€ para la UAL del modelo de financiación en 2026

Esos fondos incluyen 967.168 euros para atender el acuerdo de abril de
2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal y 2,15M€ de
la partida dirigida al refuerzo financiero del sistema
Una comisión técnica evaluará la metodología usada por las
universidades para calcular los costes de personal con el fin de
disponer de un marco financiero equilibrado
La Universidad de Almería (UAL) dispondrá de 98,05 millones de euros en un primer
reparto del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo
Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve
rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de
distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez
universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de
euros. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez
Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano
celebrada hoy en la que están representados los rectores, el estudiantado, los
Consejos Sociales y el Parlamento andaluz. En esta reunión, se ha informado
favorablemente la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de
la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la
metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de
personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible.
La propuesta planteada para la UAL y para el resto de instituciones ha estado
precedida de un proceso de negociación con los rectores. Ésta incluye los 1.788,2
millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que
se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del
sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones
de personal. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada
año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los
diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración
autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan
atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.
Para la Universidad de Almería, de los 98,05 millones de euros que se reparten, 92,85
millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 2,07 millones se
corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se
pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.
Además, cabe recordar que esta institución académica recibió en 2025 un total de 1,83
millones en la partida de nivelación que tiene carácter consolidable.
3,12 millones para complementos retributivos y refuerzo financiero
A todas esas cifras se añaden 2,15 millones consolidables procedentes de la partida
destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario.
Además, el modelo incluye para la UAL otros 967.168 euros para atender los acuerdos
económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican
el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y
2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI),
como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En
total ambos importes suman 3,12 millones de euros.
Comisión técnica
Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con
la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los
rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las
instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario. Con esta
medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que
las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia
de los recursos destinados a este apartado.
Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales
relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que
reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los
trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los
incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas
obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra
variable que incidiera en los cálculos.
Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio,
deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión
de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de
corresponsabilidad institucional.
El CAU respalda el reparto de 98,05M€ para la UAL del modelo de financiación en 2026
Esos fondos incluyen 967.168 euros para atender el acuerdo de abril de