La Feria del Mediodía llena el centro de sabor y buena cocina con siete ambigús

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la ha inaugurado en el Mirador de la Rambla y luego se ha paseado por los demás espacios

El sabor de la gastronomía local se degusta en la Feria del Mediodía, una tradición para almerienses y turistas que se pasean por el centro de la ciudad, compartiendo la buena cocina y conversación. La Feria del Mediodía de 2025 se reparte en siete ambigús, tres de ellos en el nuevo emplazamiento del Mirador de la Rambla, uno en la Plaza Flores, y los demás en la Plaza Tomatito, Plaza Virgen del Mar y Plaza Pablo Cazard. En ellos se puede saborear desde las autóctonas migas, que se sólo se comen en Almería cuando llueve y en agosto durante la Feria, o el lomo y morcilla recién salidos de la plancha, así como otros sabrosos platos de la gastronomía almeriense.

Vestida con un elegante traje de faralaes diseñado por Curro Ruiz, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por el Equipo de Gobierno Municipal, ha inaugurado la Feria del Mediodía en el Mirador de la Rambla, con una decoración especial, y donde ofrecen su gastronomía La Clásica, El Estribo Eventos y La Barra de Burana. La alcaldesa ha manifestando que “hoy inauguramos la Feria del Mediodía con mucha ilusión, son siete ambigús, a los que se suman las terrazas de los bares y restaurantes del centro de la ciudad, que ofrecerán buena cocina y gastronomía almeriense, como siempre, con profesionalidad. Es una tradición que genera dinamismo, buen ambiente y economía para la hostelería, por lo que animo a los almerienses y turistas a que vengan a la Feria del Mediodía”.

Seguidamente, ha realizado paseo por este Mediodía, que cuenta con La Marimorena en la Plaza Virgen del Mar, Nuevo Torreluz en la Plaza Flores, Ambigú Cena & Soledad en la Plaza Tomatito y Kuver Producciones en la Plaza Pablo Cazard.

La Feria del Mediodía estará dinamizada con la Charanga Ashal, concurso de trajes de flamenca y talleres de aprendizaje de bailes tradicionales. Precisamente el Grupo de Folclore Municipal Virgen del Mar ha puesto el broche a la inauguración de la Feria del Mediodía.