Los almerienses Darío Ruiz y Paula Navarro ganan el XXIII Torneo de Tenis de la Feria de Almería

El Club de Tenis Almería ha acogido el Torneo Sol de Oro IBP, disputado del 18 al 22 de agosto, con presencia del concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro y el delegado Juan José Alonso

El deporte ha vuelto a brillar con fuerza en la Feria de Almería 2025, que este año incluye más de 40 actividades repartidas por toda la ciudad. En esta ocasión, el protagonismo ha sido para el tenis, con la celebración del XXIII Torneo Sol de Oro del Circuito Nacional IBP, que ha coronado como campeones a los almerienses Darío Ruiz y Paula Navarro.

El torneo, disputado en las pistas de tierra batida del Club de Tenis Almería, ha contado con un gran nivel de participación, y ha tenido un desenlace que reafirma el talento deportivo de nuestra tierra: Darío Ruiz, de sólo 16 años, sucede en el palmarés al también almeriense Carlos Ramos, consolidando la fuerza del tenis local en el circuito nacional.

Darío Ruiz, actual número 67 del ranking nacional y cabeza de serie número uno del torneo, ha demostrado su calidad a lo largo de toda la competición. Venció en octavos a Nicoreli por 6/1 6/0, en cuartos a Dani Lorenzo (6/2 6/2), en semifinales a Rafael Moreno (6/4 6/3) y se alzó con el título tras imponerse en la final al austriaco Keanu Elías Immler, por 6/4 4/2, momento en que su rival se retiró por lesión.

En la categoría femenina absoluta, la campeona fue Paula Navarro, que mostró una gran solidez en su juego para hacerse con el título. La subcampeona fue María Oliver, también obligada a retirarse por lesión en la final.

A la entrega de premios asistió el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, quien quiso felicitar personalmente al joven tenista por su brillante trayectoria y su prometedor futuro. “Eventos como este demuestran que Almería no solo es tierra de deportistas, sino también de campeones. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a nuestros clubes y jóvenes talentos con ilusión y compromiso”, declaró Casimiro.

El acto también contó con la presencia del delegado territorial de Cultura, Deportes y Educación, Juan José Alonso; Francis Blanco, presidente de la Fundación IBP; Pepe Salamanca, vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis y presidente del Comité Juvenil de la RFET; así como el presidente del CT Almería, Javier Cabrera, y otros miembros de la directiva del club.

El XXIII Torneo Sol de Oro IBP, todo un clásico de la Feria de Almería, volvió a confirmar la gran afición al tenis en la ciudad, con un ambiente deportivo y festivo que reinó durante toda la competición.

El torneo forma parte del extenso programa deportivo de la Feria de Almería 2005, una edición que combina tradición, cultura y deporte con el objetivo de llegar a todos los públicos.