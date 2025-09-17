La financiación y la Ley autonómica de Universidades centran el acto de apertura del curso en Andalucía

La UAL, junto al resto de universidades, arropan a la UPO en la solemne inauguración, en la que el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado una aportación extra de 16 millones para el conjunto del sistema este año

La Universidad Pablo de Olavide ha sido este martes el escenario del solemne acto académico de apertura del curso universitario 2025-2026 en Andalucía, en el que han participado representaciones de todas las universidades de la comunidad, y durante el cual se han abordado los principales retos que tiene el sistema universitario andaluz por delante en los próximos meses.

Copresidido por el rector de la UPO, Francisco Oliva, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en los discursos de ambos se ha aludido a los múltiples cambios que depara el nuevo curso, con la esperada aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), la puesta en marcha de nuevos títulos y el cumplimiento de los acuerdos de financiación, entre otros. Sobre esta última cuestión, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado a las universidades un incremento de 16 millones de euros del presupuesto universitario de este año, consolidables para los futuros ejercicios. Este anuncio llega en respuesta a las intensas negociaciones previas de los rectores de las universidades públicas de Andalucía con el Gobierno autonómico en torno a las necesidades de financiación de las instituciones universitarias.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha querido agradecer públicamente la lealtad institucional, el diálogo constructivo y la voluntad de acuerdo de las universidades. Por último, Francisco Oliva ha explicitado el compromiso de las diez públicas para seguir contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y social de Andalucía. El rector de la UPO ha concluido su discurso afirmando que “tenemos en nuestras manos la oportunidad y la responsabilidad de escribir el mañana de quienes nos sucederán dentro de cincuenta años. Hagamos que se sientan orgullosos de lo que hicimos.”

La representación de la Universidad de Almería en este solemne acto académico de apertura del nuevo curso ha estado encabezada por el rector de la UAL, José J. Céspedes, quien, al igual que el resto de rectores andaluces, han arropado a la Universidad Pablo de Olavide y a su rector en el desarrollo del evento.

La habitual lección inaugural del curso académico ha corrido a cargo en esta ocasión del catedrático de Economía Aplicada de la UPO, José María O’kean, bajo el título “Sociedad Digital: Nuevos Consumidores, Nuevas Empresas”, quien diseccionó, de manera muy didáctica y amena, los distintos perfiles generacionales y su comportamiento como consumidores, así como la transformación de las empresas ante la nueva realidad social.