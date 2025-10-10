La Junta impulsa el programa “Explora. Cultura en las aulas” para estudiantes de la provincia de Almería

Más de 70 escolares del CEIP Nuestra Señora de Gádor (Berja) han visitado el Museo de Almería para aproximarse al conocimiento del Enclave Arqueológico de Los Millares

Los delegados territoriales de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, y Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, han acompañado a los estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de Gádor (Berja) durante su visita al Museo Arqueológico de Almería para dar comienzo al programa educativo “Explora. Cultura en las aulas”, que tiene como objetivo acercar la historia, la arqueología y el patrimonio cultural desde una perspectiva activa y participativa a los estudiantes de los centros educativos de la provincia de Almería.

La visita ha estado guiada por un arqueólogo y ha acercado a los estudiantes virgitanos al conocimiento del emblemático asentamiento prehistórico de la Edad de Cobre que se encuentra ubicado en el término municipal de Santa Fe de Mondújar, en la provincia de Almería.

Al respecto, Juan José Alonso, ha explicado que el programa “Explora. Cultura en las Aulas”, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, tiene la finalidad de “acercar el patrimonio a las nuevas generaciones” y viene a “reafirmar el compromiso de la Junta con la educación”. También, el delegado de Junta ha afirmado que “el Museo de Almería, reconocido como referente didáctico en historia y arqueología, ofrece a nuestros jóvenes a través de este programa una experiencia formativa única porque crea una oportunidad única de aprendizaje que va a enriquecer las competencias educativas, fomentando la comprensión de la diversidad cultural y despertando el interés por la historia, el arte y las culturas antiguas”.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo y FP ha informado durante su intervención de que “desde el inicio del curso escolar, el Museo de Almería remitió un dossier educativo a las jefaturas de estudios de nuestros centros, que ha propiciado una excelente acogida porque son numerosos los colegios e institutos que han confirmado su participación en las visitas y talleres”.

Finalmente, ha destacado “el importante esfuerzo de colaboración entre instituciones para programar actividades que permitan a los alumnos de Almería interactuar fuera de las aulas con los elementos clave de nuestra cultura fomentando así el interés y el desarrollo la competencia cultura y artística”.

La inscripción continúa abierta. Los centros educativos pueden inscribirse en el programa a través de la web del Museo:

https://www.museosdeandalucia.es/web/museodealmeria.