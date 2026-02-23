Magar CB La Mojonera flamante campeón provincial  junior femenino de Almería.

El equipo junior femenino Magar CB La Mojonera ha ganado de manera brillante la final provincial ante su numeroso público con un marcador final de 64-34 ante CB Almería.

Magar de este modo accede al campeonato de Andalucía de clubes que se disputará en Punta Umbría del 10 al 15 de marzo de 2026, imbatido y como primer equipo de Almería

Al finalizar el encuentro se realizó la entrega de trofeos y medallas con la presencia del alcalde de La Mojonera D. José Miguel Hernández y el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto José Francisco Cara en el pabellón de San Agustín, por estar ocupado el pabellón de La Mojonera, agradecer el numeroso público local que se desplazo para animar a las jugadoras mojoneras que ofrecieron un partido de lucha, garra y entrega en todo momento. Agradecer al equipo de gobierno el apoyo y ayuda indispensable con el CB La Mojonera.

El equipo mojonero afronta el campeonato de Andalucía con mucha motivación, energía y ganas de realizar un gran campeonato. A nivel provincial es la segunda temporada consecutiva que el CB La Mojonera queda campeón de la categoría junior femenina.

Para su entrenador Xavi Maldonado “veo al equipo con mucha ilusión, llegamos en un momento bueno, vamos a recuperarnos de los esfuerzos y afrontar el campeonato con muchas ganas de competir, disfrutar y muy mentalizadas para poder dar nuestra mejor versión como equipo”.