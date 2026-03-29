Miski Liu Suria

Los defensores de la Verdad debemos pensar más allá de la narrativa oficial prefabricada.

Conflicto malicioso

Mundo multipolar

Choque de intereses

Conspiración financiera

Contra la línea temporal dorada

La coalición no apoya esta guerra

Incertidumbre económica mundial

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Las guerras son trágicas porque causan la muerte de seres humanos inocentes. Según Cobra, el conflicto actual habría sido impulsado por fuerzas oscuras con el fin de interferir en la línea temporal dorada. También sostiene que se ha intensificado la lucha por el control del tiempo. Por ello, las fuerzas de la luz y las personas sensatas no respaldan este conflicto ni ningún otro, y por esa razón siempre me he declarado pacifista. Es sólo cuestión de tiempo antes de que se erradique el mal y se libere el planeta finalmente.

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El modelo de extracción de riqueza que subyace a cada guerra selectiva sigue un patrón predecible: se genera destrucción, se presta dinero para la reconstrucción a través de los mismos intereses que destruyeron la infraestructura y, posteriormente, se extrae un beneficio perpetuo mediante el servicio de la deuda. La situación geopolítica actual refleja el pánico que siente el viejo sistema a medida que se acerca a su autodestrucción.

Según Hal Turner, el objetivo final es el cumplimiento de las profecías del Armagedón. A las tropas se les dijo que la guerra contra Irán era «el plan de Dios» vinculado al Armagedón. La Fundación para la Libertad Religiosa recibió más de 110 quejas que describen la guerra como “aprobada por la Biblia” y una señal del “fin de los tiempos”. Describieron como un acontecimiento bíblico el bombardeo de una nación soberana de 90 millones de habitantes.

https://halturnerradioshow.com/index.php/component/content/article/us-troops-reportedly-told-iran-war-gods-plan-linked-to-armageddon-trump-annointed?catid=20&Itemid=101

MORALIDAD

Según Andrew Napolitano, es moral un acto de una persona o de un gobierno cuando se ajusta a un conjunto universal de principios diseñados para promover el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia. Estos principios son accesibles para todos los adultos con capacidad de razonamiento. A su juicio, el individuo es moralmente superior al Estado porque todos los seres humanos poseemos derechos naturales, conciencia y libre albedrío.

Por supuesto, somos libres de obedecer a nuestra conciencia o de violarla; libres de respetar los derechos naturales de los demás o de transgredirlos. Cuando transgredimos los derechos naturales de los demás, nuestra conducta es inmoral. Cuando las leyes protegen los derechos naturales, son válidas y morales, pero esas mismas leyes son inmorales cuando transgreden los derechos naturales como la libertad de expresión, confiscando la propiedad, restringiendo la libre circulación o invadiendo la privacidad personal.

Según “Teología Diaria”, el presidente Trump fue sometido a programación mental basada en traumas durante su estancia en la Universidad de Fordham, controlada por los jesuitas, en 1966. A su juicio, esta programación ha creado una división en su personalidad, con una parte positiva que intenta hacer el bien y otra que está controlada por sus manipuladores.

CONTROL FINANCIERO

Según Cobra, todo es cuestión de dinero o de control financiero, y de tratar de impedir que se consolide una vía alternativa al viejo sistema. Se han desarrollado sistemas monetarios alternativos y se ha avanzado hacia la aplicación del patrón oro, lo que representa una amenaza para el sistema.

Irán no es simplemente un campo de batalla geopolítico, sino una zona primordial de activación espiritual. El levantamiento de mujeres de 2022 no fue una mera protesta civil. Representó un despertar de la energía femenina, vinculado a la reactivación de la línea temporal positiva de la Diosa Qajar. La dinastía Qajar reactivó los misterios de la Diosa en la corte persa a principios del siglo XIX, y se retoma ahora ese hilo conductor energético.

La primera victoria de la energía renovada de la Diosa se manifestó con la disolución formal de la policía moral. Esto se entiende como un avance decisivo que reafirma el principio femenino frente a milenios de represión. Los antiguos linajes persas impulsan esta energía de la Diosa, en contraste con los linajes del imperio romano que continúan explotando las huellas energéticas de la guerra romano-persa para alimentar los conflictos modernos.

https://cobramap.blogspot.com/2025/06/recalling-real-iran-situation-dynamics.html

OBJETIVOS

Según Cobra , el objetivo final de este conflicto sería una derrota estratégica de China que podría resultar contraproducente. Al parecer, Irán está recibiendo discretamente mucha ayuda externa. China está produciendo drones en masa, y se teme que estén muertos cientos de militares y técnicos chinos, ya que se escondían en búnkeres subterráneos destruidos por ataques aéreos. Mientras tanto, el Wall Street Journal afirma que Rusia ha compartido tecnología con Irán y ha proporcionando información para localizar objetivos en sus ataques con drones y misiles.https://endoftheamericandream.com/russia-and-china-are-more-involved-in-the-war-in-iran-than-most-people-realize/

, el objetivo final de este conflicto sería una derrota estratégica de que podría resultar contraproducente. Al parecer, está recibiendo discretamente mucha ayuda externa. está produciendo drones en masa, y se teme que estén muertos cientos de militares y técnicos chinos, ya que se escondían en búnkeres subterráneos destruidos por ataques aéreos. Mientras tanto, el Wall Street Journal afirma que ha compartido tecnología con y ha proporcionando información para localizar objetivos en sus ataques con drones y misiles.https://endoftheamericandream.com/russia-and-china-are-more-involved-in-the-war-in-iran-than-most-people-realize/ Según Martin Armstrong , los ciclos advierten que no se podría ganar esta guerra. A su juicio, enviar tropas sería una misión suicida. Añade que no se puede afirmar que ya hemos ganado al destruir su Armada y bombardear sus operaciones en superficie, porque hay decenas de instalaciones subterráneas profundas a las que no puede llegar ningún misil. Cree que se ha subestimado a Irán y que no se escuchó el consejo de la inteligencia.https://www.armstrongeconomics.com/international-news/iran/the-cycles-warn-the-us-cannot-defeat-iran/

, los ciclos advierten que no se podría ganar esta guerra. A su juicio, enviar tropas sería una misión suicida. Añade que no se puede afirmar que ya hemos ganado al destruir su Armada y bombardear sus operaciones en superficie, porque hay decenas de instalaciones subterráneas profundas a las que no puede llegar ningún misil. Cree que se ha subestimado a y que no se escuchó el consejo de la inteligencia.https://www.armstrongeconomics.com/international-news/iran/the-cycles-warn-the-us-cannot-defeat-iran/ Al reconocer que el petróleo está perdiendo su estatus como ancla principal, se está aprovechando su dominio en inteligencia artificial para mantener la demanda de divisas. Según Ehsan Leghari, se han fracturado los cimientos del orden financiero mundial y esto sería el preludio de un colapso sistémico. Lo que comenzó como una estrategia para neutralizar amenazas regionales se ha convertido en el catalizador de un mundo multipolar, donde se distribuye el poder entre múltiples centros.https://www.thefridaytimes.com/18-Mar-2026/fall-petrodollar-rise-multipolar-world

CONSECUENCIAS

Este conflicto ha provocado una volatilidad extrema en el precio del oro, lo que ha llevado a los grandes inversores a liquidar sus reservas de metal precioso para obtener el efectivo que tanto necesitan. Esta caída del precio irá seguida, en algún momento, de un aumento aún más drástico de los precios del oro.

Turquía desechó 58 toneladas de oro tras el inicio de la guerra con Irán, lo que provocó un desplome del precio. Los estados del Golfo están liquidando oro y plata porque el cierre del estrecho de Ormuz acabó con sus ingresos procedentes del petróleo. Necesitan liquidez inmediata para financiar la guerra y defender sus monedas. El dinero no desapareció, lo más probable es que vuelva al dólar por pura supervivencia. Cuando los fondos soberanos empiezan a deshacerse del oro y la plata para sobrevivir, eso afecta al precio del mercado de forma gigantesca e inmediata.

https://www.zerohedge.com/precious-metals/turkey-dumped-58-tons-gold-after-iran-war-started

https://halturnerradioshow.com/index.php/component/content/article/i-found-the-reason-gold-and-silver-are-plummeting?catid=17&Itemid=101

DIVULGACIÓN

En un aspecto más positivo, continúa la presión para que se divulgue la información cósmica y eso se podría poner más interesante. Sigue creciendo el impulso para sacar a la luz los archivos secretos sobre ovnis que han permanecido enterrados durante décadas.https://www.zerohedge.com/technology/disclosure-us-government-registers-aliensgov-domain

Esto se podría poner muy interesante porque la publicación sobre ovnis podría incluir vídeos y fotos de naves no humanas que demuestren que no estamos solos. El dato más convincente son las fotografías satelitales de naves en el espacio sobre la Tierra que no son de fabricación humana.https://nypost.com/2026/03/14/us-news/trumps-ufo-release-could-include-videos-satellite-photos-of-non-human-craft-source/

Por eso las fuerzas oscuras están tratando de eliminar a personas clave que podrían desencadenar la revelación. El general que custodiaba los ovnis desapareció días después de la orden de Trump de revelar toda la información.https://www.zerohedge.com/political/ufo-gatekeeper-general-vanishes-days-after-trumps-full-disclosure-order

NOTICIAS DEL RESETEO

Google migrará su cifrado ante la amenaza cuántica .https://es.euronews.com/next/2026/03/27/google-advierte-de-que-la-nueva-era-de-la-computacion-cuantica-trae-riesgos-mas-cercanos

.https://es.euronews.com/next/2026/03/27/google-advierte-de-que-la-nueva-era-de-la-computacion-cuantica-trae-riesgos-mas-cercanos Ariel denuncia que han desaparecido en los últimos meses científicos que investigan en ingeniería inversa y en tecnologías suprimidas.https://www.youtube.com/watch?v=sgF-4VDzMzs

denuncia que han desaparecido en los últimos meses científicos que investigan en ingeniería inversa y en tecnologías suprimidas.https://www.youtube.com/watch?v=sgF-4VDzMzs Robert Kiyosaki afirma no estar seguro de qué botón hará estallar la mayor burbuja de la historia, pero no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. A su juicio, el oro alcanzará los 35.000 dólares la onza.https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/robert-kiyosaki-says-hes-not-130322686.html

ORIENTE MEDIO

Más de 3.500 soldados estadounidenses llegan a Oriente Medio.https://www.zerohedge.com/geopolitical/many-us-troops-wounded-iranian-strike-saudi-base-houthis-open-new-front-missile

EEUU no tiene planes inmediatos para una invasión terrestre.https://www.zerohedge.com/geopolitical/escalation-all-fronts-mediators-say-iran-hasnt-requested-pause-us-energy-strikes

La guerra entra en su segundo mes y EEUU prevé su final en dos semanas.https://www.youtube.com/watch?v=LkLj79-znKU&t=1s

Marco Rubio prevé que la operación militar termine «en cuestión de semanas».https://efe.com/mundo/2026-03-27/operacion-militar-iran-acabara-semanas/

prevé que la operación militar termine «en cuestión de semanas».https://efe.com/mundo/2026-03-27/operacion-militar-iran-acabara-semanas/ EEUU e Israel atacaron plantas nucleares en Irán .https://www.youtube.com/watch?v=k7Tp4JUI87E

atacaron plantas en .https://www.youtube.com/watch?v=k7Tp4JUI87E EEUU cree haber destruido sólo un tercio de los misiles de Irán .https://www.zerohedge.com/military/us-only-certain-having-destroyed-third-irans-missiles

.https://www.zerohedge.com/military/us-only-certain-having-destroyed-third-irans-missiles El jefe militar israelí advierte que su ejército se acerca al colapso interno.https://www.zerohedge.com/geopolitical/israeli-military-chief-warns-army-nearing-internal-collapse-netanyahu-pushes-service

Gran Bretaña asume el mando de la fuerza multinacional en el estrecho de Ormuz mientras Irán rechaza la propuesta de alto el fuego.https://www.naturalnews.com/2026-03-26-britain-assumes-command-in-strait-of-hormuz.html

asume el mando de la fuerza multinacional en el estrecho de mientras rechaza la propuesta de alto el fuego.https://www.naturalnews.com/2026-03-26-britain-assumes-command-in-strait-of-hormuz.html Los Hutíes de Yemen lanzan un ataque con misiles de crucero contra el sur de Israel .https://efe.com/mundo/2026-03-28/israel-iran-estados-unidos-yemen-oriente-medio-guerra/

de lanzan un ataque con misiles de crucero contra el sur de .https://efe.com/mundo/2026-03-28/israel-iran-estados-unidos-yemen-oriente-medio-guerra/ El G-7 acuerda proteger el estrecho de Ormuz , pero sólo cuando termine la guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/27/g7-acuerda-proteger-estrecho-ormuz

, pero sólo cuando termine la guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/27/g7-acuerda-proteger-estrecho-ormuz ¿Está vivo Netanyahu? ¿Está vivo el nuevo Ayatollah Jamenei? ¿Fueron atacadas las bases en Oriente Medio? ¿Está sufriendo daños importantes Israel? ¿Se está utilizando inteligencia artificial para manipular a la población? ¿Qué pasará con la Otan ahora que se sabe que los países europeos no le van a ayudar en la guerra actual? Preguntas de Rafapal.https://www.youtube.com/watch?v=VHkfcpYplqU

ECONOMÍA

El petróleo sube un 55% y la bolsa pierde el 8% tras el primer mes del conflicto.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13847285/03/26/el-petroleo-sube-un-55-y-la-bolsa-pierde-el-8-tras-el-primer-mes-de-la-guerra-en-iran.html

sube un 55% y la pierde el 8% tras el primer mes del conflicto.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13847285/03/26/el-petroleo-sube-un-55-y-la-bolsa-pierde-el-8-tras-el-primer-mes-de-la-guerra-en-iran.html El oleoducto saudí que se desvía de Ormuz alcanza siete millones de barriles.https://finance.yahoo.com/news/saudi-pipeline-bypass-hormuz-hits-141020239.html

que se desvía de alcanza siete millones de barriles.https://finance.yahoo.com/news/saudi-pipeline-bypass-hormuz-hits-141020239.html El petróleo a cien dólares está solucionando el problema presupuestario de Rusia .https://www.zerohedge.com/markets/100-oil-solving-russias-budget-problem

a cien dólares está solucionando el problema presupuestario de .https://www.zerohedge.com/markets/100-oil-solving-russias-budget-problem Dos meses más de guerra podrían hacer que el petróleo alcanzara los 200 dólares.https://www.zerohedge.com/markets/macquarie-two-more-months-war-could-send-oil-200

alcanzara los 200 dólares.https://www.zerohedge.com/markets/macquarie-two-more-months-war-could-send-oil-200 Los bancos centrales se deben preparar ante la inflación , advierte la OCDEhttps://noticiaslatam.lat/20260327/bancos-centrales-deben-alistarse-ante-alza-inflacionaria-por-tension-en-oriente-medio-advierte-la-1172781578.html

, advierte la OCDEhttps://noticiaslatam.lat/20260327/bancos-centrales-deben-alistarse-ante-alza-inflacionaria-por-tension-en-oriente-medio-advierte-la-1172781578.html El conflicto bélico eleva la incertidumbre económica mundial, según la Reserva Federal .https://noticiaslatam.lat/20260328/la-agresion-de-eeuu-a-iran-eleva-la-incertidumbre-economica-global-segun-la-reserva-federal-1172800578.html

económica mundial, según la .https://noticiaslatam.lat/20260328/la-agresion-de-eeuu-a-iran-eleva-la-incertidumbre-economica-global-segun-la-reserva-federal-1172800578.html El Banco de Inglaterra advierte de severas consecuencias por la escalada bélica.https://noticiaslatam.lat/20260326/1172769721.html

advierte de severas consecuencias por la escalada bélica.https://noticiaslatam.lat/20260326/1172769721.html La guerra deja al desnudo la dependencia al sector turístico .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13843696/03/26/el-deja-vu-de-la-guerra-en-oriente-medio-con-el-covidque-deja-al-desnudo-la-dependencia-de-las-principales-economias-al-sector-turistico.html

.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13843696/03/26/el-deja-vu-de-la-guerra-en-oriente-medio-con-el-covidque-deja-al-desnudo-la-dependencia-de-las-principales-economias-al-sector-turistico.html El colapso de la cría de insectos demuestra lo que no quieren los consumidores.https://www.naturalnews.com/2026-03-26-collapse-insect-farming-consumers-wont-eat-garbage.html

EUROPA

El conflicto bélico afectará a la zona euro .https://noticiaslatam.lat/20260327/agresion-de-eeuu-e-israel-contra-iran-afectara-mayormente-a-la-zona-euro-segun-estudio-1172778765.html

.https://noticiaslatam.lat/20260327/agresion-de-eeuu-e-israel-contra-iran-afectara-mayormente-a-la-zona-euro-segun-estudio-1172778765.html Los europeos, preocupados por la guerra.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/los-europeos-preocupados-por-las-guerras-y-partidarios-de-una-mayor-independencia-de-la-ue

La Unión Europea odia a Hungría y ama a Ucrania .https://www.zerohedge.com/geopolitical/european-union-hates-hungary-loves-ukraine

y ama a .https://www.zerohedge.com/geopolitical/european-union-hates-hungary-loves-ukraine Los rusos creen cada vez más en fuerzas sobrenaturales, según una encuesta.https://es.euronews.com/2026/03/28/domovoi-leshy-y-sirenas-los-rusos-creen-cada-vez-mas-en-fuerzas-sobrenaturales

creen cada vez más en fuerzas sobrenaturales, según una encuesta.https://es.euronews.com/2026/03/28/domovoi-leshy-y-sirenas-los-rusos-creen-cada-vez-mas-en-fuerzas-sobrenaturales La reparación de Chernóbil costará 500 millones para contener la radiactividad.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13846183/03/26/un-dron-ruso-ha-perforado-el-sarcofago-de-chernobil-su-reparacion-costara-alrededor-de-500-millones-para-contener-la-radiactividad.html

ESPAÑA

El PP asegura que España vive en una situación de desastre político.https://www.servimedia.es/noticias/pp-asegura-espana-vive-una-situacion-desastre-politico-absoluto/1412806774

El 60% de los españoles siente que su talento está desaprovechado.https://www.servimedia.es/noticias/60-espanoles-siente-talento-esta-desaprovechado-76-demanda-mas-movilidad-interna-empresa/1412806817

Desplome histórico del precio de la electricidad : cae un 99% en una semana.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13847718/03/26/desplome-historico-del-precio-de-la-luz-cae-un-99-en-una-semana-hasta-los-018-euros.html

: cae un 99% en una semana.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13847718/03/26/desplome-historico-del-precio-de-la-luz-cae-un-99-en-una-semana-hasta-los-018-euros.html La oferta de alquiler se desploma un 61% y los precios se disparan un 40%.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/03/28/69c7d06fe5fdea38208b458a.html

se desploma un 61% y los precios se disparan un 40%.https://www.expansion.com/inmobiliario/2026/03/28/69c7d06fe5fdea38208b458a.html El Ibex firma su primera semana en positivo desde el inicio de la guerra.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/27/69c6288ae5fdeac5738b4593.html

desde el inicio de la guerra.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/27/69c6288ae5fdeac5738b4593.html Se acelera el IPC al 3,3% con el petróleo disparado por encima de los 114 dólares.https://www.expansion.com/economia/2026/03/27/69c70293468aeba54c8b45d8.html

disparado por encima de los 114 dólares.https://www.expansion.com/economia/2026/03/27/69c70293468aeba54c8b45d8.html El nuevo ‘sueño americano’ es jubilarse en España, Italia, Francia, Costa Rica o Panamá.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13845017/03/26/el-nuevo-sueno-americano-es-jubilarse-fuera-los-paraisos-que-seducen-a-casi-un-20-de-los-estadounidenses.html

Gibraltar comienza a construir su ‘mini Marbella ‘.https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/13844914/03/26/gibraltar-comienza-a-construir-su-mini-marbella-en-apenas-138-hectareas-de-terreno.html

comienza a construir su ‘mini ‘.https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/13844914/03/26/gibraltar-comienza-a-construir-su-mini-marbella-en-apenas-138-hectareas-de-terreno.html Shakira vende 450.000 entradas para su residencia en España.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/27/entretenimiento/shakira-venta-entradas-residencia-europa-orix

AMÉRICAS

México no tiene la capacidad para sustituir las importaciones de China .https://noticiaslatam.lat/20260328/mexico-no-tiene-la-capacidad-para-sustituir-las-importaciones-de-china-se-abre-otro-frente-1172795726.html

no tiene la capacidad para sustituir las importaciones de .https://noticiaslatam.lat/20260328/mexico-no-tiene-la-capacidad-para-sustituir-las-importaciones-de-china-se-abre-otro-frente-1172795726.html México localiza los 2 catamaranes, que llevaban 7 días perdidos, rumbo a Cuba con ayuda.https://es.euronews.com/2026/03/28/mexico-localiza-los-dos-catamaranes-con-ayuda-perdidos-rumbo-a-cuba

localiza los 2 catamaranes, que llevaban 7 días perdidos, rumbo a con ayuda.https://es.euronews.com/2026/03/28/mexico-localiza-los-dos-catamaranes-con-ayuda-perdidos-rumbo-a-cuba Argentina evita pagar 16.100 millones tras su victoria judicial en EEUU.https://www.youtube.com/watch?v=txlCMQO6NCw

evita pagar 16.100 millones tras su victoria judicial en EEUU.https://www.youtube.com/watch?v=txlCMQO6NCw Argentina declara al cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista.https://noticiaslatam.lat/20260326/1172776682.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.