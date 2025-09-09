La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una zona rural en El Ejido y detiene a tres personas por delito contra la salud pública

La Guardia Civil en la operación URGI25 YARO ha intervenido más de 2.000 plantas de marihuana en distinto estado de crecimiento

Estas investigaciones se enmarcan en las distintas operaciones que la Guardia Civil viene desplegando en la provincia de Almería para combatir los cultivos ilegales de marihuana y las múltiples consecuencias delictivas asociadas a esta actividad

La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación “Urgi25 Yaro”, ha desmantelado una plantación de marihuana ubicada en una zona rural “Cañada Onayar”del término municipal de El Ejido, precediendo a la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, por el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La actuación se inició el día 02 de septiembre a primera hora de la mañana, conla participación de una patrulla del Puesto Principal de El Ejido y componentes del Área de Investigación de El Ejido, tras obtener indicios de la existencia de un cultivo de marihuana en una zona rural adaptada para tal fin.

Las actuaciones, son el resultado de las investigaciones policiales y controles operativos, sumado a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores, referida a cuantos hechos delictivos relacionados generalmente con delitos contra la Salud Pública y en particular con el tráfico de Drogas.

Durante la entrada y registro, los agentes localizaron una instalación perfectamente equipada, se hallaron más de 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento.

Finalmente, la operación Urgi25 Yaro, ha permitido hasta el momento la detención de tres personas a los que se le han imputado, delito contra la salud pública. Los detenidos junto con las diligencias y la droga incautada han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción nº 6 de El Ejido.

La Guardia Civil continúa desarrollando actuaciones dirigidas a la erradicación del cultivo ilegal de sustancias estupefacientes y recuerda a la ciudadanía que puede colaborar de forma anónima a través de los canales habilitados en su página web oficial: www.guardiacivil.es.