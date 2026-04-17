Reunión del subdelegado con asociaciones empresariales, sindicales, agrícolas y entidades sociales para informar sobre la regularización administrativa extraordinaria de migrantes

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido una reunión informativa acompañado por el jefe de la Oficina de Extranjería, Javier Durán, y de la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, Rosa Serrano, para informar a las asociaciones empresariales, sindicales, agrícolas y entidades del tercer sector sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas migrantes.

Durante el encuentro se ha trasladado toda la información relativa al proceso que dio comienzo ayer de forma telemática y que, de forma presencial, siempre previa obtención de cita previa, comienza el próximo lunes, 20 de abril. Se ha explicado la puesta en servicio de un portal web(inclusion.gob.es/regularización) específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Desde el mismo portal, puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si disponemos de certificado electrónico y solicitar cita previa.Este portal web cuenta con información detallada del proceso, tanto de en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios, como documentación específica, etc.

En Almería a partir de lunes se habilitarán la Oficina de Extranjería en horario de tarde de 16.00h a 19.00h, junto a una oficina del INSS, también en horario de tarde, y de Correos (en horario de mañana).

Cita previa obligatoria para atención presencial

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, imprescindible para ser atendido presencialmente. Es muy importante recordar a los ciudadanos que no se va a atender presencialmente a los solicitantes que no tengan cita previa. Por otro lado, es importante recordar que solicitar cita es completamente gratuito.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si dispones de Cl@ve, desde la web del ministerio podrás acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad podrás seleccionar oficina, día y hora. También puedes pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo tus datos.

La segunda forma es a través de un formulario que encontrarás en nuestra web. Por esta vía se te asignará la cita más próxima a las preferencias que indiques. La asignación por formulario no será inmediata, te llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita.La tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

Trámite y acompañamiento en el proceso

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes. Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, vamos a poder encontrar el contacto de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

Han asistido a la reunión representantes de la Cámara de Comercio de Almería, Asempal, Coexphal, CC.OO, UGT, Asaja, COAG, UPA, Cáritas, Cruz Roja, ACEMM, Almería Acoge, Fundación CEPAIM, Humanitarios Sin Frontera y Movimiento por la Paz.