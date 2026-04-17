CORREOS AFRONTA LA REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL SIN REFUERZOS Y CON RIESGO DE COLAPSO

SIPCTE denuncia falta de personal, puestos de atención vacíos y esperas prolongadas en oficinas

El sindicato SIPCTE ha alertado de que Correos afrontará a partir del próximo lunes la atención del proceso de regularización de personas migrantes sin los medios necesarios y en un contexto especialmente crítico, lo que puede provocar colas masivas, retrasos y un grave deterioro del servicio público.

Este nuevo servicio coincide, además, con la campaña de las elecciones andaluzas, lo que supone un incremento extraordinario de la actividad tanto en oficinas como en unidades de reparto, debido al voto por correo ya en marcha y a las notificaciones a miembros de mesas electorales.

Desde SIPCTE denuncian que esta situación se afronta con una falta estructural de personal y sin refuerzos, hasta el punto de que ya se están viendo puestos de atención al cliente sin cubrir en numerosas oficinas.

El propio representante del sindicato en Almería, Francisco Sabio Rueda, ha comprobado esta misma situación de primera mano en una sucursal de la capital:

“Esta misma mañana me he personado en una oficina y he comprobado esperas prolongadas. De tres puestos de atención, solo había dos operativos, ya que uno de ellos permanece cerrado tras la jubilación de su titular. Correos sigue con su política de no cubrir puestos mientras la carga de trabajo no deja de aumentar”.

Desde el sindicato advierten de que esta falta de personal ya está teniendo consecuencias directas en el servicio:

“Los ciudadanos están pagando sus impuestos para recibir un servicio público digno, y lo que se encuentran son colas y esperas. Y mientras tanto, los trabajadores están completamente desbordados”.

SIPCTE subraya además que la presión sobre la plantilla es creciente, con situaciones en las que ni siquiera se pueden realizar con normalidad pausas básicas durante la jornada, debido al volumen de atención al público.

“Estamos en plena campaña electoral, con todo lo que eso implica, y ahora se suma un servicio masivo. Correos pretende hacerlo sin contratar, y el resultado será un colapso anunciado”, añade Sabio.

El sindicato recuerda que la Inspección de Trabajo ya ha detectado deficiencias en la organización del trabajo y en la carga laboral en centros de Correos, requiriendo medidas preventivas a la empresa.

Asimismo, SIPCTE informa de que ya ha trasladado formalmente esta situación a la empresa, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas efectivas.

“Hemos comunicado este problema a Correos, pero como suele suceder, no se actúa hasta que la situación se hace pública”, concluye Sabio.

Desde SIPCTE anuncian que estarán vigilantes desde el primer día y que denunciarán públicamente las colas, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, así como cualquier situación que afecte tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.