La Guardia Civil ha intervenido en 5 incendios forestales desde el 1 de junio en la provincia de Almería

En lo que llevamos de periodo de alto riesgo desde el 1 de junio en la provincia de Almería la Guardia Civil ha actuado en 5 incendios forestales

En lo que va de 2025, en materia de actuaciones preventivas, seguridad, auxilio e investigación, la Comandancia de Almería ha movilizado más de 200 patrullas en dispositivos que en ocasiones se prolongan durante varios días

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería viene desarrollando dispositivos de servicio en toda la provincia, de forma coordinada con distintas administraciones locales y autonómica (PLAN INFOCA 2025), para ofrecer una respuesta al fenómeno de los incendios forestales. Los servicios van dirigidos hacían la prevención y en caso de que tenga lugar un incendio, la adopción de medidas seguridad con los recursos y capacidades de la Guardia Civil para restablecer la situación.

De forma complementaria se lleva a cabo la investigación oportuna por parte del SEPRONA y especialistas de Policía Judicial en caso necesario, para la identificación de los autores y puesta a disposición judicial de las actuaciones practicadas.

Se ha intervenido en 2025 en 15 incendios forestales, destacando que cinco de ellos a mitad del periodo de alto riesgo (desde 01 junio fecha actual), realizando labores preventivas, de seguridad ciudadana, auxilio y rescate y competencias de investigación.

Estas actuaciones se realizan en coordinación dentro del ámbito de los Planes Regionales y Locales en materia de Protección Civil en emergencias por incendios forestales para garantizar la seguridad de personas, incluso personal intervinientes en el dispositivo, bienes y animales en peligro y otra serie de recursos, así como garantizar la seguridad vial. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería (062), se movilizan Unidades Territoriales, de Seguridad Ciudadana, Tráfico y SEPRONA para llevar a cabo cometidos preventivos y de seguridad ciudadana y seguridad vial, realizando, entre otros, servicios de concienciación, auxilios, rescates, evacuaciones, la prevención y persecución de los ilícitos contra el patrimonio por “pillajes”.

Por otro lado, dentro de la investigación en materia medioambiental en vía judicial, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Almería, además de las labores propias de prevención y seguridad, realizan las actuaciones de esclarecimiento de los incendios que han revestido el carácter de delito contra los recursos naturales y el medioambiente, en estrecha colaboración y coordinación con los cuerpos y unidades encargadas de la extinción de incendios. Por parte del SEPRONA de la Comandancia de Almería se ha procedido a la investigación de 5 personas por su supuesta participación dolosa o negligente en incendios forestales hasta la fecha.

De forma adicional, las Unidades de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia, en función de la gravedad y posibles víctimas afectadas, instruyen las diligencias en casos fatales consecuencias que en lo que va de año no tenemos que lamentar.

Entre las actuaciones que han movilizado más capacidades de la Guardia Civil destaca la participación en los incendios de Huércal de Almería (El Pocico), Sorbas (Paraje Cortijo Urrá), Senés (Paraje las Cañas) así como el reciente de lubrin (Paraje Marchalico). Tanto en Huercal de Almería como en Sorbas se desplegó personal de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, que estuvo apoyando preventivamente e informando en el desalojo y evacuación de personas y explotaciones ganaderas dado el riesgo potencial para la seguridad de las mismas, todo ello, en coordinación y según las directrices recibidas por las autoridades competentes en materia de protección civil en este tipo de emergencias.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, según la evolución y seguimiento que se viene realizando para acometer este fenómeno, tanto en actuaciones preventivas, como de seguridad y auxilio, hasta el momento, se han movilizado más de 200 patrullas de las distintas unidades y especialidades dentro de las capacidades del Cuerpo en la provincia, en función de la evolución de los distintos incendios, a lo que habría que añadir el personal implicado en su esclarecimiento posterior.

En este sentido, se vuelve a insistir en la necesidad de la colaboración ciudadana para seguir las indicaciones de las autoridades, así como colaborar facilitando información para la detección temprana de este tipo de amenaza para las personas, el medio ambiente y los bienes, como sobre la posible responsabilidad de implicados en los mismos.

Consejos de prevención,

Prohibido hacer fuego:

No hagas fogatas ni barbacoas en zonas no habilitadas, y si las usas, asegúrate de apagarlas completamente con agua y tierra, y no abandonarlas hasta que no quede rastro de humo.

En época de riesgo alto de incendio (1/6 al 31/10) no se puede hacer fuego en zona forestal o de influencia forestal.

No fumes en el monte:

Las colillas de cigarrillo pueden iniciar incendios, por lo que es importante no fumar en zonas forestales o, si lo haces, usar ceniceros de bolsillo para desechar las colillas.

No arrojes basura:

Los residuos como vidrios o latas pueden actuar como lentes y generar focos de incendio, además de dificultar las labores de extinción.

Estaciona tu vehículo con precaución:

Evita estacionar en zonas donde el tubo de escape pueda entrar en contacto con vegetación seca, y si es posible, utiliza los estacionamientos habilitados.

En época de peligro alto de incendios tampoco se puede circular con vehículos a motor por caminos rurales en zona forestal e influencia forestal, salvo por razones de urgencia, por los servicios de emergencia y vigilancia o por habilitaciones concretas de servidumbre de paso.

Atención a la maquinaria:

En zonas forestales, evita el uso de maquinaria que pueda generar chispas y transita con precaución para evitar accidentes.

Informa de cualquier indicio:

Si ves una columna de humo o un foco de incendio, llama inmediatamente a Guardia Civil (062) Emergencias (112) y proporciona la mayor cantidad de información posible.

Actuación ante un incendio:

Llama a emergencias:

Comunica la situación al 062, 112 o al número de emergencias de tu zona, indicando la ubicación precisa y características del incendio.

Evalúa la situación:

Si el fuego es pequeño y puedes hacerlo con seguridad, intenta apagarlo utilizando agua y tierra, pero prioriza tu seguridad.

Evacúa si es necesario:

Si el fuego se propaga rápidamente o las autoridades lo indican, evacúa la zona siguiendo las indicaciones de las autoridades.

No intentes cruzar el fuego:

Si te encuentras rodeado por las llamas, busca una zona segura con poca vegetación, como una zona baja o un claro, y protégete del humo cubriendo nariz y boca con un trapo húmedo.

Actúa con calma:

Mantén la calma y sigue las instrucciones de las autoridades, informando sobre la situación a través de los medios de comunicación o redes sociales.

Recuerda: El tiempo es crucial en la lucha contra los incendios forestales, por lo que es importante actuar con rapidez y seguir las recomendaciones de las autoridades.