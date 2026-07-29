La Policía Nacional destapa un fraude de medio millón de euros a la Seguridad Social mediante una sucesión de empresas agrícolas en Almería

§ Dos personas han sido detenidas y otras dos investigadas por trasladar trabajadores entre distintas mercantiles para mantener la actividad mientras acumulaban deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social

§ La autoridad judicial ha acordado el bloqueo de siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros y de diez cuentas bancarias

§ Las sociedades compartían trabajadores, explotaciones agrícolas, medios materiales y responsables, simulando el inicio de nuevas actividades empresariales

La Policía Nacional ha destapado en Almería un entramado empresarial del sector agrario que habría defraudado aproximadamente 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el marco de la Operación Tributo han sido detenidas dos personas y otras dos han sido investigadas como presuntas responsables de un delito de fraude a la Seguridad Social.

La investigación ha permitido acreditar la utilización sucesiva de varias sociedades vinculadas entre sí, entre las que se trasladaban los trabajadores mientras se mantenían las mismas explotaciones, medios materiales y actividad comercial. De este modo, una mercantil cesaba su actividad después de acumular importantes deudas y otra continuaba inmediatamente el negocio bajo una nueva titularidad formal.



Esta operativa se habría desarrollado desde el año 2009 y permitía mantener activa la explotación agrícola mientras se eludía el pago de las cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores. Los investigadores también detectaron clientes y proveedores comunes, trabajadores que pasaban de una empresa a otra y explotaciones agrícolas que continuaban siendo gestionadas por las mismas personas.



Entre los investigados se encuentran varios miembros de una misma familia que figuraban como administradores, titulares o responsables de distintas sociedades, así como un antiguo trabajador que posteriormente pasó a explotar una de las fincas como empresario individual.



La investigación se inició a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que en febrero de 2025 encomendó a la Policía Nacional el análisis de unos hechos comunicados previamente por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Las actuaciones han sido desarrolladas conjuntamente por el Grupo VIII de Delincuencia Económica y el Grupo XI de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería.



El análisis policial reveló que las empresas investigadas mantenían elementos comunes de carácter laboral, patrimonial y empresarial. Además de compartir trabajadores y explotaciones, algunas sociedades empleaban los mismos domicilios, representantes, cuentas bancarias, clientes y proveedores, pese a presentarse formalmente como negocios independientes.



Tras determinar la mecánica utilizada y la participación de los investigados, los agentes ampliaron las pesquisas al patrimonio vinculado a los principales responsables. El estudio detectó operaciones de transmisión y disposición de bienes realizadas en fechas próximas a la generación y exigibilidad de las deudas, existiendo indicios de que podrían haber estado orientadas a dificultar la actuación recaudatoria de la Administración.



A petición policial, la autoridad judicial acordó medidas de aseguramiento destinadas a garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Como resultado, han quedado bloqueados siete inmuebles valorados en aproximadamente un millón de euros y diez cuentas abiertas en distintas entidades bancarias.



Dos de los investigados fueron detenidos tras comparecer en dependencias policiales, prestar declaración asistidos por sus abogados y quedar posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.



Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Almería, plaza número 3, que mantiene abiertas las actuaciones.

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