La Guardia Civil evita un apuñalamiento y detiene al presunto autor de un robo con violencia en Roquetas de Mar

GabinetedePrensa julio 28, 2026 0
Guardia Civil con detenido en Roquetas de Mar
  • La rápida intervención de los agentes impidió una agresión con una botella de cristal fracturada y permitió la incautación de varias armas blancas
  • La investigación posterior permitió vincular al detenido con un robo con violencia denunciado por la víctima, reforzando la eficacia de la respuesta policial

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de lesiones con instrumento peligroso y de un delito de robo con violencia, tras una intervención llevada a cabo por agentes que prestaban servicio de prevención de la seguridad ciudadana en la barriada de las 200viviendas, en el municipio de Roquetas de Mar.

Compromiso permanente con la seguridad ciudadana

Esta actuación pone de manifiesto la importancia de los servicios preventivos que desarrolla la Guardia Civil en aquellas zonas con mayor incidencia delictiva. La rápida respuesta de los agentes permitió evitar una agresión potencialmente muy grave y esclarecer, además, un robo con violencia cometido el día anterior, reforzando la protección de los ciudadanos y la seguridad en el municipio.

La actuación tuvo lugar cuando los Guardias Civiles, que realizaban labores preventivas en una zona de especial atención operativa, escucharon el sonido de una botella al romperse y fuertes gritos procedentes del interior de un portal. Ante la posibilidad de que se estuviera produciendo una agresión, los agentes accedieron de inmediato al lugar para comprobar lo que estaba sucediendo.

En el interior sorprendieron a un individuo empuñando los restos de una botella de cristal fracturada, con la intención de agredir a otro varón, por lo que la rápida y decidida intervención de los guardias civiles, permitió reducir al presunto agresor y evitar una agresión que podría haber tenido graves consecuencias.

Una vez controlada la situación, los agentes realizaron un registro superficial de seguridad al detenido, localizando entre sus pertenencias diversos objetos cortantes, entre ellos dos cuchillas de cúter, que fueron intervenidas.

Una vez garantizada la seguridad de la víctima, esta manifestó que el detenido era la misma persona que, durante la noche anterior, la había asaltado violentamente para sustraerle la cartera. Realizadas las oportunas gestiones de investigación, permitieron confirmar la presunta implicación del detenido en ambos hechos.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor, que fue puesto a disposición del Juzgado de Roquetas de Mar (Almería).

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía, la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas o alterar la seguridad ciudadana. La rápida comunicación de hechos delictivos y la colaboración de los ciudadanos resultan esenciales para facilitar una respuesta eficaz de los agentes y prevenir la comisión de nuevos delitos.

En caso de emergencia, la Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops” que permite contactar de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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