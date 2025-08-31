La Guardia Civil realiza más de 2.000 pruebas de alcoholemia y drogas durante el dispositivo de seguridad de la feria de Almería

En el mes de agosto se han realizado más de 23.000 pruebas de alcohol y drogas, un 13% más que en el mismo periodo del año 2024

La estrecha colaboración de la Guardia Civil con la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería garantizó la seguridad de los asistentes a la feria.

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, durante el dispositivo establecido, en colaboración con el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste (Málaga), para garantizar la seguridad vial en el periodo de la feria de la Ciudad, ha realizado más de una treintena de controles, con cerca de 2.500 pruebas de alcohol y drogas.

El dispositivo llevado a cabo por el Subsector de Tráfico, en estrecha colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, logró garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, minimizar los riesgos derivados de la conducción y disuadir a aquellas conductas que comprometiesen la seguridad vial.

El balance resultante durante el mes de agosto del año 2025 con más de 23.000 pruebas realizadas, arrojan cerca de 300 positivos de alcohol, un 10% menos que en el mismo periodo del año 2024, mientras que los positivos por droga han sido 150, cerca de un 8% más que el año pasado, destacando que han llevado a cabo un 13% más de pruebas en el mes de agosto de este año respecto al año 2024.

Cabe destacar que durante el dispositivo de seguridad vial desarrollado desde el día 07 al 10 de agosto, con motivo de la celebración del festival de música “Dreambeach 2025”, la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Almería, en los diferentes controles de drogas y alcohol, controló cerca de 3.200 conductores.