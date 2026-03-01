La Junta adjudica la reparación del dique de poniente del puerto de Adra por casi medio millón de euros  

Rocío Díaz destaca que, con la demolición de esta estructura, los vecinos y visitantes contarán con “una ventana abierta al mar”

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha adjudicado por 486.974 euros las obras de reparación del dique de poniente en el puerto de Adra, en la provincia de Almería. La actuación, con un plazo de ejecución estimado de seis meses una vez comiencen las obras, implica la reparación del dique de poniente del puerto de Adra. Con ello, se va a recuperar la percepción visual del fondo paisajístico desde la ciudad y la visión del mar desde el borde urbano al reducir la altura del espaldón del dique.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que esta intervención permitirá que Adra y sus vecinos “recuperen una ventana al mar”. “La demolición de este muro va a proporcionar una vista inmejorable de la ciudad y nos ayudará en nuestra estrategia de integrar nuestros puertos a la vida de sus habitantes y visitantes”, ha remarcado.

Desde la finalización del dique de abrigo de poniente del puerto de Adra en el año 1944, se ha formado una playa estable con un ancho entre 70 y 120 metros de ancho, por lo que, con el paso del tiempo, se vuelve innecesario parte del espaldón de la obra de abrigo. La demolición de dicha parte del espaldón dotará de espacio suficiente en la zona de servicio del puerto para desarrollar un recorrido peatonal a lo largo de toda la playa, evitando la intrusión visual que ahora supone la estructura del dique.

En la actualidad, los daños del intradós del espaldón sobre el camino de rodadura que registra el dique de abrigo hacen impracticable la circulación por el mismo, resultando necesario la reparación y recuperación de la funcionalidad inicial de la infraestructura.

El puerto de Adra conjuga la función pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está compuesta por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.259 toneladas en 2024. Asimismo, la actividad náutico-recreativa cuenta con una zona con 286 atraques disponibles de gestión directa, a los que hay que sumar los 192 atraques con los que cuenta el Club Náutico.

Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, en 2019, se han invertido más de 11 millones de euros en el puerto de Adra. Entre las actuaciones se encuentra la nuevas instalaciones náuticas-deportivas, la ampliación en la oferta de atraques; un nuevo edificio de oficinas, aseos y la reurbanización de la zona náutica-deportiva; y la implantación de los muelles Gourmet.