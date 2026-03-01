Una abarrotada sala Berlín celebra a lo grande el amor por el rock and roll con Winter Tote Fest y Burning, JJ Fuentes y Varona

La decimosegunda edición de este evento –nacido como una fiesta de cumpleaños- contó con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería

A punto de colgar el ‘entradas agotadas’, la sala Berlín Social Club del Parque Nicolás Salmerón disfrutó ayer de una tarde noche de sábado de genuino y directo rock and roll en la decimosegunda edición –cuarta de invierno- de Winter Tote Fest. Un evento nacido como fiesta de cumpleaños después de que su alma mater Tote De Simón sobreviviera a un accidente y que se ha convertido en un fijo para el circuito rockero de la ciudad desde hace varios años.

En la de este año, la edición era de las que ‘directas y al grano’ con tres nombres, cada uno por sus motivos, incontestables de la historia y el presente: Pancho Varona, JJ Fuentes y Burning. Una edición que, como en los últimos años, volvió a contar con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, en su línea de apoyo a las salas y colaboración público privada, además del apoyo de Crash Music y otra docena de empresas patrocinadoras.

El primero en abrir la sesión fue Pancho Varona, quien fuera consorte de Joaquín Sabina durante más de tres décadas y co-compositor de alguna de las canciones fundamentales de la carrera del ubetense. Con muchas tablas y una capacidad comunicativa fuera de toda duda para explicar el origen de muchas de las canciones, su inspiración y algo de elegante guasa –con tanta gratitud como leve ironía- Varona cantó muchos de esos himnos para el público de Sabina, recuperando también otras canciones de la misma época, silenciadas de los directos con el paso de las giras.

“Peces de ciudad’, “que compusimos Joaquín y yo en enero del año 2000”, ‘Peor para el sol’ y ‘¿Quién me ha robado el mes de abril?’, donde se acordó de los meses robados por la pandemia, Varona entró pronto en calor, también animado por un perfecto sonido al que felicitó y el cariño del público. “Qué demasiao’, ‘Medias negras’ o una revisión más ágil de ‘Esta boca es mía’ avanzaron una actuación donde se recuperó también ‘Una de romanos’, se brindó por Manolo Tena en ‘Conductores suicidas’, un dardo escrito cuando la relación entre Tena y Sabina no andaba muy fina y al que Pancho mutó en un par de estribillos o el momento de doble calma de ‘No me importa nada’ –que compuso junto a su hermana para Luz Casal- o ‘Donde habita el olvido’.

El formato acústico no impidió que ‘La del pirata cojo’ sonara con toda su esencia rockera, incluyendo un “pescador en Almería” en la enumeración de personajes, antes de que JJ Fuentes se uniera a cantar ‘Contigo’. Para los bises, todavía quedaría dos tótems –de tantos- los que creó junto a Sabina como ‘Y sin embargo’ y ‘Princesa’, colofón de alegría para una actuación impecable.

JJ Fuentes, el heredero

Tote Fest se ha caracterizado siempre por dar hueco a la escena almeriense y así lo hizo en esta edición con la presencia de JJ Fuentes. Y aunque es cierto que el roquetero presume de Almería allá donde va, lo cierto es que el crecimiento de JJ y los suyos es evidente, y la banda que forma junto a Víctor Sánchez en la guitarra, Popi González a la batería, Alejandro Martínez al bajo, Juan Antonio Hernández a los coros, guitarra y percusiones, y José María Chico a los teclados, puede ejercer de artista de alcance nacional sin la menor de las dudas por la calidad de su propuesta y lo redondo de sus canciones, como así lo dijeron los propios Pancho Varona y Johnny Burning durante sus colaboraciones.

‘El heredero’, canción de aires de western y Morricone que da título al disco de colaboraciones donde más de 20 artistas colaboran con JJ Fuentes, abrió el concierto, continuando con la grácil “Orgánico”, la balada doliente ‘Que el olvido se apiade de ti’ y la cruenta ‘Madre, anoche en las trincheras’ –con gran solo de Víctor-, dando paso a la fase más romanceada del repertorio, con la anhelante ‘Si no es contigo’, la declaración de ‘Miss Almería’, la melodiosa ‘A los pies de la Alhambra’ –donde colaboró John, un guitarrista de apenas 16 años- y la dulce ‘Si quieres que nos conozcamos mejor’.

El cierre oficioso llegaría con la irónica ‘¿De verdad te casarás con él?’, de rock and roll clásico y más afilado y punzante en ‘Tu Miedo’. Para los bises, JJ Fuentes se marcaría una versión a voz, guitarra y teclas de ‘Standby’, canción de Extremoduro que sirvió de recuerdo a Roberto Iniesta, invitaría al escenario a Johnny Burning para cantar ‘El perro del hortelano’ y cerraría con ‘Ave Fénix’ un concierto redondo y rotundo.

Simpatía por Burning

Lo de Johnny Cifuentes es un verdadero pacto con el diablo y con el rock and roll. Con cincuenta años de trayectoria y sus casi 71, el madrileño sigue siendo un ciclón de actitud y entrega sobre un escenario, donde se desvive y vive cada una de las canciones con la ilusión y la fuerza de quien descubre las sensaciones del directo por primera vez. Le ayuda a ello una banda perfectamente engrasada y generosa también en registros y sonoridades, además de por dos excelentes guitarristas como Nico y Dani Álvarez, Josete Blanco al bajo, Miquel Ferrer a la batería, David Pérez al saco y Nico Roca a las percusiones.

‘Sé cómo vivir’ abrió la veda de una actuación donde cada canción parecía ser la última. Fuego y estilo con ‘Algo está ardiendo’, aires de rhythm and blues en ‘Alma negra’, calle y chulería con ‘Jim Dinamita’ y siempre al riff pegajoso y calorífico como ‘Las chicas del drugstore’ o ‘No pares de gritar’. Temas en los que siempre hay una vuelta más para el lucimiento orgánico de toda la banda que, además, contagia su entusiasmo en cada giro.

No faltaron en el repertorio canciones de prácticamente todas las épocas –que son muchas- del grupo, desde ‘Jack Gasolina’ pasando por ‘Coge la onda’, ‘Tú y yo’, ‘Como un huracán’, ‘Es decisión’, ‘Águilas’ o la más recinte ‘Bestia azul’, de 2013. Quedaba todavía la descarga final esperada, con canciones enlazadas en una traca que terminó de extasiar al público con ‘Muévete en la oscuridad’, ‘Esto es un atraco’, ‘Es especial’ y ‘Mueve tus caderas’, cuatro himnos que bien valen toda una carrera.

Pero todavía quedaban un par más para los bises con ‘No es extraño que tú estés loca por mí’, que contó con la animosa incorporación a filas de JJ Fuentes –que antes había confesado que fue la primera canción que tocó con su banda de instituto- y ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?’ que resonó en el aire con todo su porte y estilo imperecedero.

El colofón a una noche de esas en las que se recuerda aquello de ‘sí, es solo rock and roll, pero me gusta’.