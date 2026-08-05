El PSOE exige e a Moreno Bonilla que rectifique y quite a Vox las competencias en violencia de género

Herrera: “Es un escándalo que se le dé esa gestión a quien niega la violencia machista”

La parlamentaria andaluza por Almería, Fátima Herrera, ha exigido hoy a Moreno Bonilla “que rectifique de manera inmediata” tras su decisión de dejar la protección y atención a las víctimas de violencia machista en manos de la ultraderecha de VOX.

“El cuidado de las víctimas no puede depender de pactos, ni de intereses partidistas, ni de la conveniencia del momento. No se puede ceder la atención a quienes niegan sistemáticamente la violencia de género y a quienes la han atacado desde el discurso político”, ha asegurado.

Herrera ha recordado que Andalucía encabeza el ránking de asesinatos machistas, con 290 mujeres asesinadas desde 2003. “Cuando una comunidad vive esa realidad, lo que toca es priorizar la seguridad, la coordinación y la atención integral; no dar pasos que generen desconfianza y riesgo”, ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que “la protección a las víctimas debe estar blindada, con criterios técnicos, con recursos suficientes y con profesionales bien coordinados”.

“Es inaceptable que la protección se articule bajo un mando político que cuestiona la realidad de la violencia machista y que en su momento planteó incluso depurar servicios por motivos ideológicos”, reitera Herrera, para quien “las víctimas no necesitan titulares ni polémicas; necesitan respuesta rápida, acompañamiento real y garantías”.

Para la parlamentaria andaluza, este asunto “no es de los que se pueden tratar como si fueran un conflicto entre partidos”. “No hablamos de una idea abstracta: hablamos de mujeres que han pedido ayuda, de familias que viven con miedo, de personas que necesitan protección. Esto no admite ser moneda de cambio”, ha afirmado.

“Por respeto a las mujeres asesinadas, a sus familias y a todas las que hoy están en riesgo, Moreno Bonilla no puede permitir que la ultraderecha marque la agenda de la atención a la violencia machista”, ha concluido.

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