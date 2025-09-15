La Junta consensúa el último borrador de la I Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza a través de cuatro grupos de trabajo

Fernández-Pacheco inaugura en Sevilla la 3ª edición de Auténtica Premium Food, la mayor feria agroalimentaria del sur de España

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado este lunes que la Junta de Andalucía consensúa a través de cuatro grupos de trabajo el último borrador de la Primera Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza.

Así lo ha señalado Fernández-Pacheco durante la inauguración de la tercera edición de Auténtica Premium Food, la que se erige como la mayor feria agroalimentaria del sur de España. Durante la atención a medios, el consejero ha señalado la importancia que tiene la industria agroalimentaria en Andalucía, que supone el 20 por ciento del total a nivel nacional y que generan el 25 por ciento del empleo industrial en la región.

En esta línea, ha explicado que “con el objetivo de que el sector agroalimentario siga siendo punta de lanza a nivel económico, desde Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con la Consejería de Industria, Energía y Minas, estamos ultimando la Primera Estrategia de la Industria Agroalimentaria Andaluza, que contará con 15 líneas de acción divididas por objetivos”.

“Una estrategia que se encuentra en la fase final y que está siendo muy participada por todos los agentes sociales y económicos implicados a través de cuatro grupos de trabajo con la Mesa de Diálogo Social, Mesa de Interlocución Agraria, Landaluz y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía”, ha detallado el titular del ramo, quien ha dicho que “en estos momentos se está terminando de perfilar y definir las medidas en un último borrador y la estrategia final se aprobará antes de final del año”.

Al respecto, el consejero ha reconocido que “esta estrategia pone de manifiesto la dimensión y valor de la producción de la agroindustria andaluza, una fortaleza que va a aprovechar ferias como Auténtica para seguir posicionando el origen y la excelencia de unos productos que son parte de un sector agroalimentario cada vez más profesionalizado y estratégico”.

Sobre Auténtica Premium Food, Fernández-Pacheco ha destacado que casi un tercio de las empresas que participan son andaluzas (102) y que “esta feria es muy importante a nivel promocional y sirve de escaparate para buscar sinergias con otras regiones, abrirse a nuevos mercados; así como consolidar la calidad y seguridad de nuestros productos, que son degustados en cualquier parte del planeta”.