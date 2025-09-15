Andalucía Vuela ofrece 275 nuevos cursos gratis para mejorar las competencias digitales

La iniciativa de la Agencia Digital de Andalucía refuerza este septiembre su oferta formativa online y gratuita para la ciudadanía

Antonio Sanz destaca que se ofertan cursos de ciberseguridad, uso de la inteligencia artificial en el día a día o programación

Andalucía Vuela, iniciativa puesta en marcha por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha publicado este septiembre 275 nuevos cursos en competencias digitales para la ciudadanía. Su plataforma ofrece formación online y gratuita para que los andaluces puedan mejorar sus habilidades digitales.

El programa formativo Aprende Volando se imparte en formato presencial u online y forma parte de la medida C19I1 “Competencias Digitales Transversales”, financiada por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU. “Este amplio catálogo de cursos es un paso más en la consolidación de nuestra ciudadanía como una sociedad digital avanzada. Vemos en la capacitación digital la llave para que todos los ciudadanos puedan desenvolverse en el mundo digital de nuestros días”, ha explicado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Los cursos online se dividen entre los que corresponden a la modalidad de autoformación y los que cuentan con tutorización. Los de autoformación son cursos de iniciación relacionados con la ciberseguridad, el SEO o la programación; mientras que los que cuentan con tutorización engloban desde la edición digital de fotografías a la formación para el uso del móvil, cursos de ofimática o la introducción a tecnologías como el big data.

En cuanto a los cursos presenciales, abarcan desde cursos relacionados con el bienestar digital, el uso de la inteligencia artificial en el día a día, la E-salud, el control parental en el ordenador y el móvil o las claves para el uso de la Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía o la firma digital y otros sistemas de autenticación.

Una vez finalizados los cursos, de unas 10 horas de duración, los usuarios pueden recibir un certificado de aprovechamiento, siempre y cuando se haya superado la evaluación final. Si no se supera esa prueba, se emite un certificado de asistencia. Se puede acceder al catálogo de cursos a través del siguiente enlace: https://aulavirtual.andaluciavuela.es/

Capacitación para una sociedad digital avanzada

La ADA, siguiendo su propósito de que la tecnología haga la vida más fácil a las personas, cuenta desde 2022 con el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025. Este documento fija 43 actuaciones distribuidas en cinco ejes tractores (ciudadanía, empleo, profesionales TIC, educación y salud).

“Hasta la fecha se han finalizado o iniciado el 93% de las iniciativas del Plan de Capacitación Digital. Hemos ejecutado 138 millones de euros de los fondos del plan, cuyo presupuesto es de 214 millones de euros. Esto supone que ya se han invertido más del 64% de los fondos previstos, llevando las competencias digitales a todos los rincones de Andalucía”, ha explicado el consejero.

En el marco de este plan se han desarrollado hasta el momento 13.327 acciones formativas habiendo finalizado satisfactoriamente cerca de 300.000 inscripciones (299.687). Y de los contenidos digitales de capacitación desarrollados, se han llevado a cabo más de 150.000 consultas (151.389), entre visualizaciones y descargas.

Además de Andalucía Vuela, otra de las iniciativas destacadas ya puestas en marcha para la formación y capacitación de la ciudadanía es la red de los más de 760 Puntos Vuela que hay en la comunidad andaluza, donde se atendieron o formaron a 267.257 personas únicas en más de 760.000 actuaciones.

Asimismo, a través del programa de capacitación ‘Aprende Volando’, puesto en marcha el pasado mes de marzo para capacitar a la ciudadanía en competencias digitales básicas de forma gratuita y accesible, se han desarrollado 4.181 acciones formativas en diferentes modalidades (online y presencial) en las que se han realizado 88.748 formaciones, de las cuales 8.005 son personas únicas.