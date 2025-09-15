CCOO, SATSE, CSIF y UGT se movilizan por el bloqueo de la negociación del Estatuto Marco

Las organizaciones sindicales, ante la ruptura por parte del Ministerio de Sanidad del calendario pactado y de su falta de voluntad negociadora, se han visto abocados a realizar acciones de presión para que el Ministerio reconsidere su estrategia y los profesionales del sistema sanitario conozcan la realidad de esta negociación y cómo se está dificultando el alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

convocan las siguientes movilizaciones en centros de toda Andalucía para el martes 16 de septiembre a las 11:00 horas:

-Almería: Subdelegación del Gobierno.

-Cádiz: Hospital Puerta del Mar.

-Córdoba: Hospital Reina Sofía.

-Granada: Hospital Clínico San Cecilio.

-Huelva: Hospital Juan Ramón Jiménez.

-Jaén: Complejo Hospitalario de Jaén.

-Málaga: Hospital Regional.

-Sevilla: Hospital Virgen del Rocío.