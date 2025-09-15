Home / Andalucía / CCOO, SATSE, CSIF y UGT se movilizan por el bloqueo de la negociación del Estatuto Marco

CCOO, SATSE, CSIF y UGT se movilizan por el bloqueo de la negociación del Estatuto Marco

Por
septiembre 15, 2025 3:01 pm

Las organizaciones sindicales, ante la ruptura por parte del Ministerio de Sanidad del calendario pactado y de su falta de voluntad negociadora, se han visto abocados a realizar acciones de presión para que el Ministerio reconsidere su estrategia y los profesionales del sistema sanitario conozcan la realidad de esta negociación y cómo se está dificultando el alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Descripción: Gráfico Descripción generada automáticamente con confianza baja convocan las siguientes movilizaciones en centros de toda Andalucía para el martes 16 de septiembre a las 11:00 horas:

-Almería: Subdelegación del Gobierno.

-Cádiz: Hospital Puerta del Mar.

-Córdoba: Hospital Reina Sofía.

-Granada: Hospital Clínico San Cecilio.

-Huelva: Hospital Juan Ramón Jiménez.

-Jaén: Complejo Hospitalario de Jaén.

-Málaga: Hospital Regional.

-Sevilla: Hospital Virgen del Rocío.

GabinetedePrensa

