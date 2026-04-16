Abierta hasta el 30 de abril la convocatoria del X Premio de Fotografía para el compromiso social ‘Carlos Pérez Siquier’

Está organizado por la Real Academia de Bellas Artes de Granada, que incluye a la provincia de Almería, y cuenta con la colaboración del Área de Cultura

Con la finalidad de premiar aquella serie de fotografías que sepa plasmar, con un mayor acierto, alguno de los aspectos del compromiso social que incumbe a la fotografía como manifestación artística nació el Premio de Fotografía para el Compromiso Social ‘Carlos Pérez Siquier’, que organiza la Real Academia de Bellas Artes de Granada, cuyo ámbito de actuación incluye también a las provincias de Almería y Jaén. Desde el comienzo del mes de abril y hasta el próximo día 30, inclusive, se encuentra abierta la convocatoria para participar en lo que es ya su décima edición, que vuelve a contar con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, anima a participar en esta nueva convocatoria, “que tendrá su entrega de premios en Almería”. Diego Cruz recuerda que “no descubro nada cuando afirmo que Almería es una tierra y una ciudad de profunda tradición para la fotografía, con nombres como el propio Carlos Pérez Siquier, Manuel Falces o el grupo AFAL, por lo que deseo que este premio siga sirviendo de estímulo para los mejores fotógrafos de hoy y de las próximas décadas”.

En el Premio podrá participar cualquier fotógrafo mayor de edad, residente en España, con independencia de su nacionalidad. La inscripción es gratuita y el plazo de admisión estará abierto hasta el 30 de abril.

Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto y no haber sido premiados en otro certamen. La organización presupone que el autor dispone de la autorización o permiso, en su caso, de las personas que aparezcan en el trabajo presentado, recayendo sobre el mismo toda responsabilidad relacionada con el respeto al derecho a la intimidad.

Se podrá presentar una serie como máximo por participante. La serie se compondrá de un mínimo de tres fotografías y un máximo de cinco. Se hará un envío por correo electrónico a raba.gr@gmail.com (en jpg, máximo 1 mega por archivo), indicando su presentación al X Premio de Fotografía “Carlos Pérez Siquier”. Se remitirá además a la sede de la Academia de BBAA (Palacio de La Madraza, calle Oficios 14, 18001 Granada) una copia de alta calidad de cada una de las fotografías presentadas sobre formato de papel 20 x 30 cm, pudiendo ser la mancha de la imagen inferior a estas dimensiones. Las fotografías no llevarán identificación excepto un lema o plica e irán acompañadas de un sobre cerrado con el mismo lema o plica visible, con los datos del autor, fotocopia del DNI y título de la serie.

El jurado, presidido por la Directora de la Academia de BBAA-con voz pero sin voto-, estará compuesto por un representante de la Academia y otras dos personas de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía.

Se establece un único premio de Tres mil euros (3.000 €), además de la entrega de una Medalla Conmemorativa. El jurado se reserva la concesión de los accésits que considere oportunos sin dotación económica y a los que se entregará, no obstante, una Medalla Conmemorativa, haciendo constar la distinción obtenida.

Las bases se pueden consultar en la página web www.ra-bellasartesgranada.es.