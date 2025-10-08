La Junta finaliza nuevos espacios educativos en el CEIP Virgen de las Angustias de Tabernas

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP tiene en ejecución 28 actuaciones en Almería por un valor de 30,4 millones de euros

Alonso visita este colegio de la provincia, que este curso aumenta hasta 19 el número de unidades para albergar a los 367 escolares que lo integran

El delegado de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, ha visitado las instalaciones del centro de Educación Infantil y Primaria Virgen de las Angustias en Tabernas, donde ha informado a los medios de comunicación de que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Pública de Educación, ha finalizado obras de adaptación de espacios para atender el aumento de las unidades educativas de este centro de enseñanza de la provincia, que este curso 2025-26 cuenta con 19 unidades y un total de 367 alumnos.

Alonso ha explicado que con “esta importante actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 70.000 euros, se ha obtenido un aula de pequeño grupo y un aula polivalente a partir de la redistribución de espacios ya existentes en el centro como la antigua vivienda del conserje o un almacén anexo” y ha detallado que “los trabajos han consistido en la demolición de particiones, la instalación de una nueva tabiquería y la apertura de una salida para el comedor, así como en reformas en la instalación eléctrica, los pavimentos y los revestimientos de los nuevos espacios”

Al respecto, el delegado de la Junta ha recordado que “la Consejería de Desarrollo Educativo y FP tiene en estos momentos en ejecución 28 actuaciones en Almería por un valor de 30,4 millones para la creación o mejora de las instalaciones y espacios educativos de los colegios e institutos de la provincia que como el CEIP Virgen de las Angustias van a contar con nuevos espacios educativos”.

Finalmente, el titular de la administración educativa provincial ha señalado también durante su intervención que “el CEIP Virgen de las Angustias es un ejemplo de que estamos trabajando para acercar una educación pública de calidad a todos los almerienses con la ejecución de mejoras en las instalaciones pero también dotando a nuestros centros de servicios para favorecer la conciliación laboral de las familias como el aula matinal, el comedor, el transporte escolar o las actividades extraescolares, que en este centro del desierto de Almería son, sin duda, un referente provincial”.

A la visita, que ha estado dirigida por la directora del centro, han asistido también el alcalde del Ayuntamiento de Tabernas, José Díaz Ibáñez, así como el gerente provincial de la Agencia Andaluza de Educación, José Luis García Flores.

Digitalización

También este curso 2025-26 el colegio público Virgen de las Angustias de Tabernas mejora la digitalización con nuevas dotaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, tales como un panel interactivo móvil, seis ordenadores de sobremesa, tres complementos para aula audiovisual, tres Complementos STEM para Educación Primaria, dos mesas interactivas, tres gafas de realidad virtual y quince micrófonos portátiles.