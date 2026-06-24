La Junta respalda los frutales ecológicos conmás de 24 millones en ayudas agroambientales

Las subvenciones, gestionadas por la Consejería de Agricultura,

respaldan el cultivo sostenible de secano y regadío en Andalucía

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las ayudas agroambientales

concedidas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para

respaldar el mantenimiento de frutales ecológicos de secano y regadío en Andalucía en

el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027. En total,

las subvenciones superan los 24 millones de euros para casi 1.950 agricultores que

reúnen más de 21.600 hectáreas.

Atendiendo al tipo de cultivo, las ayudas para fincas de secano (almendro, pistacho y

frutos de cáscara, entre otros) ascienden a algo más de 19 millones de euros, que se

reparten entre 1.451 beneficiarios con una superficie agrícola de 18.711 hectáreas en

total. En el caso de los frutales de regadío, las subvenciones concedidas rozan los cinco

millones de euros relativos a 498 expedientes que hacen referencia a una superficie

total de 2.933 hectáreas. Entre los cultivos que reúne esta categoría se encuentran el

almendro, el pistacho, los frutos de cáscara, el aguacate, el naranjo, el limonero o el

cerezo.

Estos incentivos son una de las líneas de la convocatoria de ayudas agroambientales

abierta en Andalucía en 2023. Para el período 2023-2027, el presupuesto supera los

526 millones de euros, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(Feader).

Atendiendo a las diferentes provincias, las ayudas para frutales de secano ascienden

en Almería a 5,9 millones de euros relativos a 433 expedientes (casi 5.720 hectáreas);

en Cádiz, a 94.900 euros por ocho subvenciones (más de 100 hectáreas); en Córdoba,

a cerca de 84.200 euros relativos a 14 ayudas (unas 78 hectáreas); y en Granada, a

más de 12,3 millones de euros por 942 expedientes (más de 12.140 hectáreas). En

Huelva se han concedido 12 ayudas por algo más de 171.700 euros (casi 167

hectáreas); en Jaén, ocho subvenciones por más de 47,7 millones de euros (unas 44

hectáreas); en Málaga, 21 expedientes por cerca de 144.200 euros (133 hectáreas); y

en Sevilla, 13 ayudas que en total rondan los 306.800 euros (326 hectáreas).

En cuanto a frutales de regadío, en el territorio almeriense se han concedido un total de

72 subvenciones valoradas en cerca de 371.000 euros (212 hectáreas); en Cádiz, 54 ayudas por casi 548.700 euros (unas 314 hectáreas); en Córdoba, 18 expedientes que

suman alrededor de 246.900 euros (casi 144 hectáreas); y en Granada, 262

subvenciones valoradas en cerca de 1,9 millones de euros (más de 1.080 hectáreas).

Las 20 ayudas concedidas en Huelva superan los 826.200 euros (525 hectáreas); los

12 expedientes de Jaén superan los 184.700 euros (cerca de 106 hectáreas); las 36

subvenciones de Málaga se acercan a 412.600 euros (252 hectáreas); y las 24 ayudas

de Sevilla han rozado los 483.700 euros (casi 293 hectáreas).

Los titulares de explotaciones agrícolas beneficiados adquieren compromisos por cinco

años, entre los que se encuentra contar con una superficie mínima establecida en la

normativa para cada grupo de cultivos con derecho a ayuda. Además, las fincas tienen

que estar debidamente inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales

de Andalucía (Reafa) y en el Sistema de Información sobre la Producción Ecológica en

Andalucía (Sipea) a través de un organismo de control.

Estos incentivos inciden en la aportación de un valor diferencial a la producción de

frutales ecológicos en el mercado europeo, que demanda cada vez más sostenibilidad.

Además, con esta medida de apoyo que tramita la Junta de Andalucía se contribuye a

mantener el liderazgo andaluz en producción ecológica, un modelo bajo el que se

encuentran en Andalucía más de 1,4 millones de hectáreas.

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