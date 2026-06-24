Finalizada la obra que agrupa vertidos de cuatromunicipios granadinos en la EDAR de Los Vados

Los embalses andaluces se encuentran al 83,59% de su capacidad

con 9.967 hm3 tras perder 110 hm3 (-0,92%) en una semana

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la finalización de la obra de la segunda

fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la estación depuradora de aguas

residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital, con una inversión de 16,5

millones de euros. En concreto, estas obras recogerán los vertidos de los municipios de

Churriana de la Vega, Las Gabias y las zonas oeste de las localidades de Otura y

Alhendín y los centralizarán en la capital granadina.

Se trata de una actuación declarada de interés de la comunidad en 2010 y que beneficia

a una población futura máxima de 214.812 habitantes. Los trabajos han supuesto la

ejecución de más de 22 kilómetros de colectores en un total de 51 tramos, que han

requerido adicionalmente la ejecución de 480 pozos y 112 arquetas. Se han realizado

también nueve aliviaderos de pluviales y se han repuesto 18,4 kilómetros de pavimento.

Esta obra da continuidad a otra actuación finalizada por la Junta de Andalucía en 2023

y que reunió las aguas residuales de Cúllar Vega y Vegas del Genil para posteriormente

conducirlas para su tratamiento a la EDAR de Los Vados, una obra que contó con una

inversión de 4,1 millones de euros y que suponía una demanda histórica para 12.000

vecinos del área metropolitana granadina.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado también conocimiento de la situación

de los embalses andaluces que, a fecha de 24 de junio, almacenan 9.967 hm3

, lo que

supone el 83,59% de la capacidad total de almacenamiento tras un descenso de 110

hm3

(-0,92%) en una semana. En comparación con la misma semana del año pasado,

hay 3.079 hm3 más, ya que los recursos almacenados eran 6.888 hm3

(57,77%) y, en

relación con la media de los últimos diez años, hay 4.157 hm3 más, dicha media es de

5.810 hm3

(48,73%).

En cuanto a las demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir alcanza los 6.706 hm3

(83,44% de su capacidad total). Respecto a la semana anterior, ha experimentado un

descenso de 84 hm3

(-1,05%). Si se compara con la misma semana de 2025, esta

demarcación registra 2.127 hm3 más embalsados, ya que los recursos almacenados en

esos momentos eran 4.579 hm3

. En relación con la media de los últimos diez años

(3.758 hm3

, un 46,76%), hay 2.948 hm3 más.

El agua embalsada en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas asciende a 882 hm3

, lo

que representa el 77,10%. Su capacidad total de almacenamiento es de 1.144 hm3

Respecto a la pasada semana, se ha producido un descenso de 7 hm3

, lo que

representa una bajada de un -0,61%. Si se compara con las mismas fechas en 2025,

hay 224 hm3 más, ya que los recursos almacenados en esos momentos eran 658 hm3

(57,52%). En relación con la media de los últimos diez años, hay 302 hm3 más, con una

media de 580 hm3

, un 50,70%.

El agua embalsada en la demarcación Guadalete-Barbate, con una capacidad total de

1.629 hm3

, asciende a 1.410 hm3

(86,56%). Se ha producido un descenso de 10 hm3 en

la última semana (-0,61%). Al comparar este volumen con el disponible durante la misma

semana del año 2025, cuando los recursos almacenados eran 858 hm3

(52,67%),

existen 552 hm3 más. En cuanto a la media de los últimos diez años (789 hm3

, un

48,43%), hay 621 hm3 más.

Por último, la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 969 hm3

, un

volumen que representa el 86,91% teniendo en cuenta su capacidad total de

almacenamiento, que asciende a 1.114,95 hm3

. Respecto a la semana anterior, se ha producido un descenso de 9 hm3 (-0,81%). Si se compara con el volumen disponible en 2025 en las mismas fechas, hay 176 hm3 más. En relación con la media de los últimos

ocho años (683 hm3 , un 61,26%), figuran 286 hm3 más.

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