Los recientes casos de violencia registrados durante las fiestas patronales de la Puebla junto con el tiroteo registrado en el barrio de La Cañada Sebastiana están causando nerviosismo entre la población vicaria

LOLO ORTÍZ

En las fiestas de la Puebla un grupo de jóvenes dieron una paliza a un muchacho para robarle la bicicleta, además se registró una pelea dentro del recinto ferial en la que hubo varias personas involucradas.

Para el portavoz de los populares en Vícar, Manzano «la ausencia de agentes de la Policía Local en las calles del municipio tiene un único responsable que es el Sr. Bonilla y su inacción; recientemente hemos conocido la denuncia pública del sindicato Siplg en relación a la escasez de medios tanto humanos como materiales con los que tienen que realizar el servicio los agentes de Vícar, cualquier persona que resida en Vícar sabe perfectamente que el servicio de seguridad ciudadana no es el correcto, muy a pesar del enorme esfuerzo y de las horas extra que tienen que hacer los agentes, por ello, debemos estar enormemente agradecidos a su vocación de servicio público y a la paciencia con el Sr. Bonilla».

El comunicado emitido por el sindicato Siplg responsabiliza al Sr. Bonilla de las deficiencias en el cuerpo de Policía Local; déficit de efectivos; abuso de las horas extra; servicios que apenas son cubiertos por una pareja de Policía; salario ridículo en relación a los municipios de la comarca o a municipios de similar tamaño, «una imagen caótica y desfasada que nada tiene que ver con las exigencias de los habitantes de Vícar que solo piden un mínimo de seguridad en las calles del municipio y un servicio coherente con los integrantes del cuerpo en relación a la peligrosidad a la que se hallan expuestos» La situación de inseguridad en Vícar quedó reflejada en último informe de criminalidad presentado por el Ministerio de Interior.

Un informe en el que se constata una subida de la criminalidad en el municipio de Vícar por encima de la media provincial. El 12% de incremento en relación a periodo anterior, el más alto de la provincia. Un dato oficial que pone de relieve la inseguridad creciente en las calles del municipio. Para José Manuel Manzano «hay una clara relación entre el incremento de criminalidad y la falta de patrullas en el municipio, así lo venimos denunciando y así seguimos», «el patrón seguido por el Sr. Bonilla se repite una y otra vez cuando ocurren sucesos de cierta relevancia mediática: primero, negar la situación de inseguridad; segundo, lanzar mensajes de la supuesta cultura de la seguridad; y tercero, engatusar a sus más acérrimos adeptos con la construcción de un cuartel de la Guardia Civil, que nosotros deseamos.

Sin embargo, ese mensaje tras el descalabro electoral de María Jesús Montero, por cierto, sin padrino en Vícar, pilló de sorpresa incluso a la Subdelegación del Gobierno en Almería, así que ¿cómo va a ser creíble? Llevamos muchos años esperando que el gobierno socialista de Sánchez lleve a cabo la salida de la autovía por la avenida de la Paz, no son creíbles»

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