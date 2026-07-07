Dos premios mundiales para el Distrito Sanitario Almería por enseñar a escolares a detectar el ictus

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
HÉROES DE FAST

Las enfermeras referentes escolares reciben el galardón Héroes de FAST por la formación que han llevado a las aulas

El trabajo desarrollado por las enfermeras referentes escolares de Centros Educativos del Distrito Sanitario Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para enseñar a los niños y niñas a reconocer de forma sencilla los síntomas de un ictus, ha logrado un gran reconocimiento internacional al conseguir en los prestigiosos Premios Héroes de FAST dos galardones mundiales.

El objetivo principal del proyecto de salud escolar galardonado es formarles, utilizando el acrónimo F.A.S.T., para que sepan actuar ante un ICTUS con la rapidez que requiere esta emergencia. Estos galardones globales buscan reconocer de forma específica a aquellas personas que inspiran y enseñan a los demás, logrando llevar este conocimiento vital sobre los síntomas del ICTUS a la población general y, de manera muy especial, a los abuelos.

La enorme repercusión de esta labor preventiva en las aulas almerienses se ha materializado en dos historias reales de éxito que han sido premiadas por la Organización Mundial del Ictus. Por un lado, se ha galardonado a Yeico, alumno del CEIP San Gabriel, quien, gracias a la formación recibida por parte de las enfermeras referentes del Distrito, reconoció los síntomas de un ictus en su propio padre y actuó con total rapidez, logrando salvarle la vida.

Por otro lado, se ha reconocido a Marina, alumna del CEIP La Jarilla, quien ha sido premiada por dedicar su tiempo libre a enseñar a otras personas todo lo que ha aprendido con el equipo de enfermería escolar, para cumplir con el objetivo de proteger a quienes más quiere.

Desde la dirección del Distrito Sanitario Almería han destacado que estos premios mundiales reflejan la importancia de la enfermería escolar como pieza clave para llevar la educación en salud a los hogares a través de los más pequeños. El proyecto enseña que, mediante el acrónimo F.A.S.T., cualquier menor puede identificar si una persona tiene la cara caída, si pierde fuerza en los brazos o si tiene dificultades en el habla, para llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112, porque en un ictus cada minuto es crucial.

Más historias

Visita a Campojoyma de alumnado de Compañía de María (2)

Campojoyma acerca la alimentación saludable a los escolares a través de visitas a sus fincas ecológicas

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
Robert Amsterdam1

Robert Amsterdam se reunirá con los empresarios de Almería para hablar sobre ‘Hacienda y el Estado Dual’ el próximo 16 de julio

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras I

El Centro Andaluz de las Letras inaugura la XIX edición de la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores con 35 talentos literarios

GabinetedePrensa julio 6, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Algarrobicoo

Hotel El Algarrobico de Carboneras

lagacetadealmeria@gmail.com julio 7, 2026 0
Carboneras pleno Algarrobico votación

El Pleno aprueba por unanimidad de los ocho concejales presentes la nulidad de la licencia de El Algarrobico

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
CSIF Andalucía ILP pagas extra 2013 2014 (1)

CSIF impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
1 UAL 7 JULIO 2026 CDV CUEVAS INAUGURACIÓN

Comienzan los Cursos de Verano en la sede de Cuevas con el taller de ilustración

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
1 UAL 7 JULIO 2026 CDV ENSEÑANZA IA (1)

Un curso de verano de la UAL analiza cómo impacta en la educación el nexo IA – narrativas visuales – patrimonio

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0