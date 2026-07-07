Dos premios mundiales para el Distrito Sanitario Almería por enseñar a escolares a detectar el ictus

Las enfermeras referentes escolares reciben el galardón Héroes de FAST por la formación que han llevado a las aulas

El trabajo desarrollado por las enfermeras referentes escolares de Centros Educativos del Distrito Sanitario Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para enseñar a los niños y niñas a reconocer de forma sencilla los síntomas de un ictus, ha logrado un gran reconocimiento internacional al conseguir en los prestigiosos Premios Héroes de FAST dos galardones mundiales.

El objetivo principal del proyecto de salud escolar galardonado es formarles, utilizando el acrónimo F.A.S.T., para que sepan actuar ante un ICTUS con la rapidez que requiere esta emergencia. Estos galardones globales buscan reconocer de forma específica a aquellas personas que inspiran y enseñan a los demás, logrando llevar este conocimiento vital sobre los síntomas del ICTUS a la población general y, de manera muy especial, a los abuelos.

La enorme repercusión de esta labor preventiva en las aulas almerienses se ha materializado en dos historias reales de éxito que han sido premiadas por la Organización Mundial del Ictus. Por un lado, se ha galardonado a Yeico, alumno del CEIP San Gabriel, quien, gracias a la formación recibida por parte de las enfermeras referentes del Distrito, reconoció los síntomas de un ictus en su propio padre y actuó con total rapidez, logrando salvarle la vida.

Por otro lado, se ha reconocido a Marina, alumna del CEIP La Jarilla, quien ha sido premiada por dedicar su tiempo libre a enseñar a otras personas todo lo que ha aprendido con el equipo de enfermería escolar, para cumplir con el objetivo de proteger a quienes más quiere.

Desde la dirección del Distrito Sanitario Almería han destacado que estos premios mundiales reflejan la importancia de la enfermería escolar como pieza clave para llevar la educación en salud a los hogares a través de los más pequeños. El proyecto enseña que, mediante el acrónimo F.A.S.T., cualquier menor puede identificar si una persona tiene la cara caída, si pierde fuerza en los brazos o si tiene dificultades en el habla, para llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112, porque en un ictus cada minuto es crucial.

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