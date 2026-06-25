Obras en carretera A-348 (Término Municipal de Huécija)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a ver afectada por obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, la carretera A-348 entre los PPKK 116+600 y 117+500(Término Municipal de Huécija) en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo debidamente señalizado. Las actuaciones están previstas hasta las 08:00h. del 8 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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