La Junta presenta su ofrenda floral ante la patrona de Almería, la Virgen del Mar

Por
agosto 30, 2025 10:34 am

Los consejeros de Desarrollo Educativo y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Mari Carmen Castillo y Ramón Fernández-Pacheco, han revalidado un año más la devoción andaluza a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, y este sábado han participado junto a representantes del resto de administraciones públicas y cientos de ciudadanos, asociaciones y colectivos sociales en la ofrenda floral que tiñe de color el santuario almeriense.  

La ofrenda floral es “tradición arraigada” desde hace siglos en la ciudad y forma parte de la identidad de la capital en su semana de Feria y Fiestas patronales, han recordado los consejeros andaluces que, como “unos almerienses más” han pedido a la patrona lo mejor para la ciudad, la provincia y toda Andalucía.

GabinetedePrensa

