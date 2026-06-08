El Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente celebra su ‘Semana de la Primavera’

Actividades lúdicas y formativas relacionadas con el medio ambiente, la lectura y la actividad física, entre otras, para los más pequeños

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha organizado a través de la Unidad de Pediatría su tradicional ‘Semana de la Primavera’. En esta edición, que se celebra entre el 8 y el 12 de junio, las actividades lúdicas y educativas se centran en el cuidado del medio ambiente, el fomento de la lectura, la promoción de la actividad física y el correcto uso de las redes sociales.

La Semana de la Primavera es una iniciativa de la Comisión de Atención Integral al Menor Hospitalizado del Hospital Universitario Poniente que pretende hacer más llevadero el paso por el centro de los niños y niñas que son ingresados o atendidos en otras áreas, como Consultas Externas, Urgencias o en el Bloque Quirúrgico. Al mismo tiempo, a través de ella, se fomentan valores como la conservación del medio ambiente, el respeto a otras culturas o el fomento de la lectura.

Como en ediciones anteriores, este año, su celebración coincide con el Día Internacional de los Océanos (8 de junio) y, precisamente, la actividad con la que arranca la semana está centrada en evitar el uso innecesario de plásticos, que pueden acabar contaminando mares y océanos. De la mano de la colaboradora María Jesús del Águila, se propone el reto de aprender a realizar una compra libre de plásticos, buscando alternativas a productos hechos con este tipo de material. Por ejemplo, usar champú sólido en lugar de líquido embotellado, cepillo de dientes de bambú, o emplear bolsas de tela para compras a granel de frutas y verduras.

La segunda jornada, el 9 de junio, será el turno del fomento de la lectura, de la mano de Marry Poppins, que llevará a cabo una sesión de cuentacuentos, a través de la obra ‘Un amigo en la Ventana’, con la colaboración de Toñi Nieto.

El miércoles 10 de junio, la sesión estará dedicada al fomento del deporte como eje de una vida saludable y la transmisión de valores como la colaboración, la superación y el esfuerzo. Así, Sergio Valverde pondrá en práctica el taller ‘El deporte como herramienta de cambio: Ona Campeona’.

El jueves, los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido visitarán el hospital para impartir un taller sobre el uso adecuado y responsable de las nuevas tecnologías y cómo afrontar los retos que plantean para la seguridad de los menores.

El viernes, 12 de junio, se propondrá a los peques ingresados en Pediatría el reto de plantar un árbol, como forma de promover el cuidado del Medio Ambiente, con la participación del colaborador Eduardo González.

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