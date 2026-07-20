Ramón Fernández-Pacheco asegura que el acuerdo suscrito con la interprofesional e incluido en el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero, permitirá anticipar desequilibrios

La Junta refuerza la competitividad del sector hortofrutícola con un convenio de colaboración estable con Hortyfruta

Fernández-Pacheco asegura que el acuerdo suscrito con la interprofesional e incluido en el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero, permitirá anticipar desequilibrios

La Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con el sector hortofrutícola andaluz con la firma este lunes en Almería de un convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (HORTYFRUTA). El acuerdo, suscrito por el consejero Ramón Fernández-Pacheco y el presidente de la Interprofesional, Juan Tomás Cano, permitirá desarrollar el proyecto ‘Gestión Dinámica de la Extensión de Norma’, una actuación prevista en el Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero Horizonte 2030 que generará más información que permitirá anticipar desequilibrios.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha asegurado que “no se firma solo un convenio; sino que se refuerza una alianza con un sector que es esencial para la economía andaluza y se da cumplimiento a un compromiso anunciado”. Ha destacado, además, que el acuerdo supone un nuevo avance en la hoja de ruta diseñada junto al propio sector para seguir impulsando su competitividad, sostenibilidad y liderazgo.

El consejero ha recordado que el convenio es el resultado de más de un año de trabajo y que permitirá consolidar una colaboración estable entre la Junta de Andalucía y Hortyfruta. “Ese esfuerzo se traduce en un acuerdo estable que refuerza la colaboración entre la Junta y la principal organización representativa del sector hortofrutícola andaluz” ha señalado.

Fernández-Pacheco ha puesto en valor el papel de Hortyfruta como “única organización interprofesional oficialmente reconocida” del sector hortofrutícola andaluz: representa el 83% de la producción y comercialización de frutas y hortalizas bajo invernadero de la comunidad. Asimismo, se trata de un sector que genera más de 2.700 millones de euros de producción, representa el 21% de toda la producción agraria andaluza y exporta más del 60% de lo que produce.

“Detrás de estas cifras hay miles de agricultores, cooperativas, empresas comercializadoras y trabajadores que, con su esfuerzo diario, han convertido la agricultura andaluza en un referente internacional por su calidad, innovación y compromiso con la sostenibilidad”, ha afirmado el consejero.

Mejor información para reforzar la competitividad

El convenio contempla una subvención excepcional de 66.308,82 euros y tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta cuatro años adicionales. Gracias a este acuerdo, Hortyfruta desarrollará actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento de los mercados, realizar un seguimiento de la evolución de los precios y la comercialización, elaborar informes técnicos y reforzar la gestión de la Extensión de Norma.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha explicado que el objetivo es “contar con más información para anticiparse a posibles desequilibrios, facilitar una mejor toma de decisiones y seguir reforzando la competitividad de frutas y hortalizas”.

El titular de Agricultura ha defendido además la colaboración público-privada como una de las señas de identidad del Gobierno andaluz. “Las mejores políticas agrarias son las que se construyen escuchando al sector, dialogando con él y trabajando, codo con codo, para dar respuesta a cada necesidad”. “Este convenio es un buen ejemplo de esa forma de hacer las cosas”, ha manifestado.

Por último, el consejero ha agradecido la colaboración de Juan Tomás Cano, de la Junta Directiva de Hortyfruta y de todas las organizaciones que integran la Interprofesional, reiterando que “la Junta va a seguir siendo un aliado del sector hortofrutícola andaluz porque apoyar la agricultura es apoyar el empleo, la economía, la innovación y el futuro de Andalucía”.

Por su parte, el presidente de Hortyfruta, Juan Tomás Cano, ha señalado que la firma de este acuerdo supone “un nuevo respaldo institucional” al sector hortofrutícola andaluz y a una de las “herramientas estratégicas más importantes para su estabilidad y competitividad”: la Extensión de Norma de Calidad. “El convenio permitirá a la Interprofesional desarrollar un proyecto orientado a mejorar el conocimiento de los mercados, garantizar la correcta aplicación de la Extensión de Norma y reforzar la capacidad de respuesta del sector ante los desafíos de un entorno comercial cada vez más complejo y exigente”.

Además, Cano ha destacado que “la Extensión de Norma de Calidad refleja el elevado nivel de calidad de las producciones hortofrutícolas bajo invernadero, entre otras, de Almería y Granada, lo que evidencia también el compromiso de agricultores, comercializadoras y operadores con los estándares de calidad que demandan los consumidores y los principales mercados europeos, donde las frutas y hortalizas andaluzas continúan siendo reconocidas por su calidad, seguridad alimentaria y profesionalización”.

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