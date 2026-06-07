UGT logra impulsar una reivindicación histórica para los vigilantes de seguridad de los centros sanitarios de Almería

La Sección de Seguridad Privada de FESMC UGT Almería quiere poner en valor el trabajo desarrollado durante años en defensa de los vigilantes de seguridad que prestan servicio en los centros sanitarios de la provincia, por eso ha impulsado una lucha cuyo objetivo es el reconocimiento de un plus de penosidad. Esta reivindicación, impulsada de manera exclusiva por UGT, no es fruto de una actuación puntual, sino del trabajo continuado que nuestro sindicato viene realizando desde hace años en los distintos comités de empresa del sector. No obstante, durante el año 2026, y especialmente desde el pasado mes de marzo, la Sección de Seguridad Privada de FESMC UGT Almería ha intensificado esta labor manteniendo diversas reuniones con responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), trasladando informes y documentación que acreditan la realidad del servicio. Entre los datos aportados destacan más de 1.000 intervenciones anuales realizadas por los vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de la provincia, una cifra que evidencia la complejidad y el riesgo inherentes a su trabajo. Asimismo, UGT ha presentado comparativas con otros colectivos que desarrollan funciones en centros externos al SAS y que ya perciben complementos similares, poniendo de manifiesto la necesidad de equiparar el reconocimiento económico de los vigilantes de seguridad a las responsabilidades y situaciones que afrontan diariamente.

Como resultado de este trabajo, UGT ha registrado formalmente una solicitud para que el futuro pliego de condiciones de la contratación del servicio de seguridad incluya de manera obligatoria un plus de penosidad para todos los vigilantes que presten servicio en los centros sanitarios dependientes del SAS. Esta medida garantizaría que las empresas adjudicatarias estén obligadas a aplicar dicho complemento desde el inicio del contrato. Desde FESMC UGT Almería queremos dejar constancia de que esta reivindicación histórica ha sido promovida, defendida y desarrollada exclusivamente por UGT desde hace años. El avance conseguido hasta la fecha responde al esfuerzo, la perseverancia y el compromiso de nuestra organización con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la seguridad privada.

UGT continuará trabajando hasta lograr que esta justa reivindicación se materialice definitivamente y que los vigilantes de seguridad de los centros sanitarios de Almería vean reconocido, de una vez por todas, el valor y la importancia de la labor que desempeñan para garantizar la seguridad de trabajadores, pacientes y ciudadanía.

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