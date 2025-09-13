Home / Andalucía / La Junta trabaja en la coordinación y mejora de los sistemas de gestión ante posibles inundaciones

La Junta trabaja en la coordinación y mejora de los sistemas de gestión ante posibles inundaciones

Por
No hay comentarios
septiembre 13, 2025 11:19 am

Responsables de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la Secretaría General del Agua mantienen un encuentro con el objetivo de “anticiparse”

La Junta de Andalucía trabaja en la coordinación y mejora de los sistemas de gestión para mitigar el riesgo de inundaciones ante la posibilidad de que se produjeran temporales como los vividos este año y también a finales del pasado, que ocasionaron importantes daños en la comunidad.

La anticipación ha sido el objetivo principal de la reunión que han mantenido responsables de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, y de la Secretaría General del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En este encuentro se ha trabajado en definir las zonas de riesgo de las zonas inundables en las cuencas mediterráneas andaluzas, demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, y demarcación hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras, gestionadas por la Secretaría General del Agua.

Desde el Gobierno andaluz se recuerda a los ayuntamientos y sus operadoras la conveniencia de tener preparados los sistemas de drenaje urbanos y de realizar las operaciones preventivas de limpieza de los sumideros que recogen el agua de la lluvia y la conducen al sistema de alcantarillado, evitando así la acumulación de agua y posibles inundaciones en las áreas urbanas. 

Del área de emergencias han participado en la reunión el subdirector general de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez Claudio; el secretario general de Interior y director gerente de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, David Gil Sánchez, y el jefe de servicio de protección civil de Almería, Fernando López.

Por parte de la Secretaría general del Agua, han asistido el secretario general del Agua, Ramiro Angulo; la directora general de Recursos Hídricos, Susana Benavides; y el subdirector de Planificación, Juan Francisco Muñoz, entre otros responsables.

GabinetedePrensa

Related Posts

La Agencia Digital de Andalucía amplía el plazo del programa de a ...
septiembre 13, 2025
La Junta elige Almería para presentar la Estrategia de Desafío de ...
septiembre 13, 2025
Andalucía TRADE GLOBAL abre inscripciones para su cita en Sevilla ...
septiembre 12, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *