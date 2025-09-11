La Legión ‘desfila’ en la Biblioteca Central José María Artero con una exposición sobre la historia de sus uniformes

La concejala María del Mar García Lorca y el general José Agustín Carreras inauguran la muestra, con cerca de 2.000 elementos, que se puede visitar desde mañana, día 12, y hasta el 18 de septiembre

Cerca de 2.000 elementos se pueden contemplar en la exposición ‘La Legión a través de sus uniformes’ inaugurada esta tarde en la Biblioteca Central José María Artero y que se puede visitar desde mañana, día 12, y hasta el 18 de septiembre. Un recorrido por la historia de La Legión, que celebra su 105 aniversario y 30 años de convivencia en Almería, y que ha contado con la presencia de la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García, el general José Agustín Carreras y el coronel Estanislao Martín y el coleccionista Juan José Morales.

María del Mar García Lorca ha explicado que “la Biblioteca Central José María Artero se creó como un ágora de la cultura donde compartir el conocimiento y por eso desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy orgullosos de poder acoger esta exposición que permitirá conocer la historia de La Legión”.

A la vez, la concejala ha incidido en que “me parece de especial interés que los más jóvenes, que llenan las salas de estudio de esta biblioteca, tengan la oportunidad de acercarse a esta exposición y conocer más en profundidad la labor tan trascendental que realiza La Legión en el contexto internacional”.

Por último, Lorca ha elogiado “el amor al servicio público de La Legión y la integración que se ha producido con la ciudad, siendo un miembro activo desde el punto de vista social y cultural, y un orgullo para los almerienses por su labor para garantizar la paz y seguridad internacional”.

Por su parte, el general José Agustín Carreras ha expresado que “esta exposición permite conocer la historia de La Legión a través de sus uniformes. Hemos visto exposiciones de fotografías y conferencias, y en esta ocasión queríamos hacer algo diferente, con una muestra de los los uniformes, muchos de ellos gracias a las aportaciones del coleccionista Juan José Morales. Los uniformes van acompañados de diferentes distintivos que informan sobre donde está destinado el militar, su especialidad en el ejército, etc. Desde fuera se ve algo complejo, con muchos elementos y esta exposición ayudará a conocerlos”.

El coronel Estanislao Martín ha recordado que la exposición “incluye casi 2.000 elementos de fondos militares y se enmarca en los actos por el 105 aniversario de La Legión”.

La muestra se podrá visitar desde mañana, día 12, y hasta el 18 de septiembre, en horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas y tarde de 17.00 a 21.00 horas, en la Biblioteca Central José María Artero, en la calle Santos Zárate.