Ucrania recibe otros 1 000 millones de euros de la contribución al préstamo del G7 de la UE

La Comisión Europea ha desembolsado el octavo tramo de su préstamo de ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania, por valor de 1 000 millones de euros, lo que refuerza aún más el papel de la UE como mayor donante de Ucrania desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia, con un apoyo global de más de 170 000 millones de euros.

En total, la ayuda macrofinanciera asciende a 18 100 millones de euros y representa la contribución de la UE en el marco de la iniciativa liderada por el G7 sobre préstamos de aceleración de los ingresos extraordinarios, cuyo objetivo colectivo es proporcionar aproximadamente 45 000 millones de euros de apoyo financiero a Ucrania. Con este último pago, el apoyo total de la Comisión a Ucrania en el marco de esta ayuda macrofinanciera asciende a 10 000 millones de euros desde principios de 2025.

Como anunció ayer la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión, la Comisión adelantará 6 000 millones de euros de la contribución de la UE a la iniciativa de préstamos. Esto permitirá a la UE apoyar el necesario aumento del gasto militar este otoño, ayudando a Ucrania a satisfacer sus necesidades militares urgentes.

Los préstamos de aceleración de los ingresos extraordinarios de los socios del G7, así como el préstamo de ayuda macrofinanciera de la UE, se están reembolsando utilizando los ingresos procedentes de los activos inmovilizados del Estado ruso mantenidos en la UE. El 25 de agosto, el Mecanismo de cooperación con Ucrania en materia de préstamos desembolsó un importe inicial de 1 500 millones de euros en ingresos extraordinarios, lo que permitió a Ucrania liquidar los préstamos de aceleración de los ingresos extraordinarios.