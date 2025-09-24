La mejor zarzuela regresa este sábado al Auditorio con la divertida ‘La Revoltosa’

De la mano de la prestigiosa compañía de Teatro Lírico Andaluz, la cita será este 27 de septiembre, en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura

La programación de la temporada de otoño del Área de Cultura sigue a pleno rendimiento y entre las numerosas propuestas para todo tipo de públicos, gustos y aficiones no puede faltar el teatro lírico, ya sea en forma de ópera o zarzuela. Y qué mejor que hacerlo con una de las obras más populares del género español por antonomasia: ‘La Revoltosa’. Se podrá disfrutar en el Auditorio el próximo sábado, 27 de septiembre, a partir de las 21.00 horas.

‘La Revoltosa’ es una zarzuela en un acto, con música de Ruperto Chapí y libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw. Estrenada en 1897, es una de las zarzuelas más populares del ‘género chico’.

Será llevada a escena por el Teatro Lírico Andaluz, que se caracteriza por una puesta en escena dinámica y divertida, que crea un ambiente de complicidad con el público. Es la primera compañía lírica profesional de Andalucía que ha trabajado en todos los teatros de España y también con experiencia internacional en Alemania, Italia, Lituania o Dubai, entre otros. El éxito obtenido ha significado repetir con frecuencia por cada ciudad que pasa, Almería incluida, puesto que más de mil representaciones avalan su trabajo.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área, https://almeriaculturaentradas.es/ y también lo estarán en la noche del espectáculo en la taquilla del propio Auditorio Municipal desde una hora antes de su inicio. Tienen un precio anticipado que oscila entre los 15 y 10 euros para los niveles A y B, que pasarán a ser de 17 y 12 euros, respectivamente, si se adquieren el día del evento.

La sinopsis es la siguiente: La historia transcurre en un patio de vecindad en Madrid, donde Mari Pepa, una joven coqueta y vivaz, despierta pasiones entre los hombres y celos entre las mujeres. Aunque mantiene una relación especial con Felipe, un trabajador serio y reservado, ambos ocultan sus sentimientos por orgullo. Tras varios enredos y malentendidos, finalmente reconocen su amor mutuo, dejando atrás los celos y las habladurías del vecindario.