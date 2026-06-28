Rafael Amador completa un excelente primer fin de semana de ‘Plazeando’ desde la Plaza Granero

El ciclo incluido en el 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería hace sentir el arte y compás en enclaves del centro histórico y continuará los próximos 3 y 4 de julio

La Plaza Granero y Rafael Amador ‘El chumbito’ recogieron anoche el testigo de la Plaza Pablo Cazard y Alba Segura en lo que fue la segunda cita del ciclo ‘Plazeando’, integrado en la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza de Almería, que cuenta con la dirección artística de Jesús Fernández y que está organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, que sigue llevando a gala su lema estival de ‘Te Falta Calle’. Talento almeriense y difusión del flamenco en espacios emblemáticos del casco histórico de la ciudad.

Más de medio millar de personas disfrutaron anoche de un recital protagonizado por el joven cantaor Rafael Amador ‘El Chumbito’, que combinó la frescura de la juventud con el conocimiento de la tradición, forjando así recital tras recital su personalidad que suma a sus buenas facultades.

Acompañado por la guitarra de Antonio García y el compás de las palmas de Agustín Amador y José Utrera, ‘El Chumbito’ desplegó un repertorio que recorrió algunos de los palos más representativos, demostrando así tanto solvencia en los de compás como hondura en los más sobrios. El recital comenzó con unos fandangos de Huelva, para continuar con tarantos de la tierra, romance, malagueña, tangos, soleá, bulerías y concluir con unos fandangos naturales a pie de escenario, recibiendo el reconocimiento y los aplausos del numeroso público asistente en la Plaza Granero.

La presentación del espectáculo corrió a cargo de Luis G. Yepes, quien destacó la proyección artística del joven cantaor y el valor de iniciativas como ‘Plazeando’ para acercar el flamenco a la ciudadanía y ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de artistas.

A pesar de su juventud, Rafael Amador, natural de Viator, volvió a demostrar la calidad y el conocimiento del cante que le han llevado a actuar en destacadas peñas y festivales, así como a convertirse en finalista de La Voz Kids 2024. Su actuación confirmó las excelentes expectativas que rodean a una de las grandes promesas del flamenco almeriense y que viene a demostrar una vez más la excelente cantera existente.

El ciclo ‘Plazeando’ continuará la próxima semana con dos nuevas citas de acceso libre. El viernes 3 de julio, el bailaor Manuel Daif actuará en la Plaza Careaga, mientras que el sábado 4 de julio el cierre correrá a cargo de Los Chiquitos de Almería, que ofrecerán un espectáculo de cante y baile en la Plaza San Roque, ambos a partir de las 21:30 horas.

A la venta las entradas del resto del festival

Hay que recordar que, además de los recitales gratuitos de ‘Plazeando’ de los días 26 y 27 de junio y 3 y 4 de julio, que inician la programación del festival, las entradas para los espectáculos que la precisan se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web habitual del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/.

Toda la información del festival se encuentra disponible y actualizada en la web oficial https://yoflamenco.com/. El festival cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.

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