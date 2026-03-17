La Orquesta Ciudad de Almería llevará su ‘Stabat Mater’ a la Catedral en la matinal del próximo domingo

El concierto es de entrada libre hasta completar aforo y pertenece al XXIII Ciclo de Música Sacra del Ayuntamiento de Almería

Un maravilloso escenario y una formación musical de primer de nivel se darán la mano este próximo domingo, 22 de marzo, a las 12.30 horas, en lo que será el concierto extraordinario que la Orquesta Ciudad de Almería ofrecerá en la Catedral de Almería bajo el título de ‘Stabat Mater’, siendo una de las citas imprescindibles del XXIII Ciclo de Música Sacra organizado por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, en colaboración el obispado y diócesis de Almería.

Bajo la dirección de Michael Thomas, la OCAL presentará un concierto con un programa de altura que unifica espiritualidad y profundidad y para el que contarán con la participación de Mª Carmen Reverte en la flauta, Francisco José Moreno en el oboe, Francisco Jesús Ruiz en la trompeta y el propio Michael Thomas en el violín en la primera obra ‘Concierto de Brandeburgo nº2 en fa mayor, BMV 1047’, de J.S. Bach. Para la segunda obra, ‘Concierto para violín en la menor, BMV 1041’, del mismo compositor, el público disfrutará de la interpretación solista de Michael Thomas.

La pieza central del concierto, que da título al conjunto, será ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, donde la OCAL contará con la participación de la soprano Carmen Larios, el contratenor Coco Díaz y el Coro Vocla y el coro infantil de la Escuela Coral Vocla, dirigidos por Román Barceló.

Un repertorio de altura, un escenario de excepción y los mejores intérpretes para la matinal del próximo domingo.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

El programa, en profundidad

Concierto de Brandeburgo n.º 2 en fa mayor, BWV 1047 – Johann Sebastian Bach. Integrado en el célebre conjunto de los seis Conciertos de Brandeburgo (1721), esta obra representa una de las cumbres del estilo concertante barroco. Su instrumentación es particularmente singular: trompeta natural en fa, flauta de pico, oboe y violín como grupo de concertino, frente a una orquesta de cuerdas y continuo. La trompeta, escrita en un registro extremadamente agudo, asume un papel protagonista de gran dificultad técnica, lo que ha generado diversas interpretaciones históricas sobre su ejecución.

Concierto para violín en la menor, BWV 1041 – Johann Sebastian Bach. Compuesto probablemente durante la etapa de Bach en Köthen, este concierto refleja la asimilación del modelo italiano, especialmente de Antonio Vivaldi, reinterpretado a través del lenguaje contrapuntístico alemán. Su estructura tripartita (Allegro moderato – Andante – Allegro assai) responde al esquema típico del concerto grosso evolucionado hacia el concierto solista.

Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi. Compuesta en 1736 en el contexto de la tradición napolitana, esta obra fue encargada para sustituir una versión anterior de Alessandro Scarlatti. Escrita para soprano, contralto, cuerdas y bajo continuo, el ‘Stabat Mater’ de Pergolesi se erige como una de las obras sacras más influyentes del siglo XVIII. Dividida en 12 números que alternan arias y dúos, la obra destaca por su fusión de lenguaje operístico y devoción religiosa, característica del estilo galante. Pergolesi emplea melodías de gran lirismo, armonías claras y un uso expresivo de las disonancias para reflejar el dolor y la compasión del texto. Movimientos como “Stabat Mater dolorosa” o “Quando corpus morietur” muestran una intensidad emocional que conecta directamente con el oyente.