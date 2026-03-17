Correos rinde homenaje al rugby con un nuevo sello de la serie ‘Deportes’

El rugby español no solo crece en licencias y victorias sino en una identidad propia que combina la garra histórica con una visión de futuro ambiciosa y profesional

Con una tirada de 65.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos rinde homenaje al rugby con el lanzamiento de un nuevo sello de la serie filatélica ‘Deportes’, que se emitió el pasado 13 de marzo. Con su puesta en circulación, la compañía se suma a la promoción de una disciplina que destaca por su nobleza y el fomento del trabajo en equipo.

El timbre se dio a conocer ayer en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, en un evento histórico para el deporte español, donde la selección española masculina de rugby, conocida como Los Leones, se enfrentó a Rumanía en la lucha por la medalla de bronce continental. Al encuentro, asistieron, entre otros, el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

El rugby en España vive un momento de transformación y expansión, bajo el liderazgo de la Real Federación Española de Rugby (RFER). Fundada en 1922, la RFER es el pilar sobre el que se asienta el desarrollo de este deporte en nuestro país, gestionando no solo la regulación y las competiciones nacionales, sino también el sueño de miles de jugadores y jugadoras que aspiran a vestir la camiseta de la selección.



La identidad del rugby español se define a través de sus selecciones nacionales: Los Leones y Las Leonas, tanto en las modalidades de XV, como la olímpica, el 7s. Actualmente, el país respira un entusiasmo renovado tras confirmarse el regreso de la selección masculina a una Copa del Mundo (Australia 2027) después de 28 años de ausencia. Este hito es el resultado de un trabajo estructurado que combina el talento nacional con jugadores que militan en las ligas más exigentes del mundo. Por su parte, el rugby femenino continúa siendo un referente de éxito y constancia, con una Selección de XV que también estuvo en la Copa del Mundo de Inglaterra 2026.



La RFER supervisa una estructura competitiva sólida, encabezada por la División de Honor y la Liga Iberdrola, pero su labor más crucial reside en la base. A través de la colaboración con federaciones autonómicas y clubes, se fomenta un ecosistema donde los valores de respeto, integridad, pasión y disciplina son tan importantes como el resultado en el marcador. El rugby en España se entiende como una herramienta educativa y social, donde el “tercer tiempo” simboliza la hermandad que define a este deporte.



Además, España se ha consolidado como una sede estratégica para el rugby internacional. Eventos como las finales del Rugby Europe Championship en Madrid y Leganés, o la celebración de las finales de las Series Mundiales en Valladolid (máxima competición anual en la modalidad olímpica) demuestran la capacidad organizativa de la Federación y la pasión de una afición que cada vez llena más estadios. En definitiva, el rugby español no solo crece en licencias y victorias sino en una identidad propia que combina la garra histórica con una visión de futuro ambiciosa y profesional.

Con este sello, el rugby se suma a la selecta lista de disciplinas que cuentan con su propio espacio en el historial filatélico, permitiendo que la esencia de este deporte viaje a través de la red postal y perdure en las colecciones de aficionados de todo el mundo. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado del sello: 13 3/4 (horizontal) y 13 1/4 (vertical)

Formato del sello: 40,9 × 28,8 mm (horizontal)

Formato del pliego Premium: 260 × 200 mm (horizontal)

Valor postal del sello: 3 euros

Efectos en pliego Premium: 5 sellos

Efectos en pliego: 25 sellos

Tirada: 65.000 sellos/3.000 pliegos Premium