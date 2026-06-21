Azkena Rock Festival convierte su 24 edición en una edición de rock intergeneracional para el recuerdo
|Más de 48.000 personas celebran en Mendizabala tres jornadas que consolidan Azkena Rock Festival como el templo del rock n roll
Los 10 grandes momentos del día
Desde la Plaza de la Virgen Blanca hasta los últimos acordes en Mendizabala, el público disfrutó de un tercer día marcado por grandes regresos, nuevos descubrimientos y la convivencia natural entre artistas históricos y algunas de las propuestas más estimulantes del presente.
|LA JORNADA DE HOY EN 10 GRANDES MOMENTOS
1. El rock toma el centro de la ciudad
La Plaza de la Virgen Blanca volvió a convertirse en una extensión natural del festival gracias a la actuación de The Backyard Casanovas. Los suecos llevaron su combinación de hard rock, actitud callejera y estribillos infalibles al corazón de Vitoria-Gasteiz, congregando a cientos de personas en uno de los escenarios más especiales del fin de semana.
|Foto de @dnavarro1975
|2. Social Distortion: un glorioso regreso
Uno de los conciertos más esperados de la jornada fue el de Social Distortion. Cuatro años después de su última visita al festival, Mike Ness y los suyos regresaron a Mendizabala para demostrar que siguen siendo una de las grandes instituciones del punk rock americano. Himnos generacionales, guitarras afiladas y una colección de canciones que han resistido intactas el paso del tiempo.
|Foto de @sergioalbert_
|3. Entre la experiencia y el futuro
La jornada también dejó espacio para el contraste generacional. Mientras Superchunk volvieron a reivindicar su condición de referencia absoluta del indie rock estadounidense, Starbenders confirmaron por qué son una de las bandas jóvenes con mayor proyección del circuito internacional, combinando glam rock, actitud y una puesta en escena magnética.
|Starbenders. Foto de @darachriss
|4. Split Dogs se despiden anunciando su regreso
Los británicos Split Dogs firmaron uno de los directos más incendiarios del día con una descarga de punk rock directo. Su actuación sirvió además para anunciar una nueva gira estatal que les traerá de vuelta a Barcelona (24 de noviembre en Upload), Madrid (26 de noviembre en Nazca) y Vitoria-Gasteiz (28 de noviembre en Helldorado), entre otras paradas. Las entradas ya están a la venta en lasttour.org.
|Foto de @darachriss
|5. Eusko label: Lepora y Rodeo
La escena más cercana también tuvo su espacio gracias a Lepora y Rodeo. Dos bandas que representan distintas generaciones y formas de entender el rock hecho en Euskadi y que demostraron el excelente estado de salud de una escena local que sigue aportando personalidad y carácter al cartel del festival.
|Rodeo. Foto de @sergioalbert_
|6. Alcalá Norte y el presente del rock estatalConvertidos en una de las grandes revelaciones de los últimos meses, Alcalá Norte protagonizaron una de las actuaciones más concurridas de la jornada. La banda madrileña confirmó sobre el escenario el gran momento creativo que atraviesa y la conexión que ha logrado establecer con una nueva generación de público. Y además, la banda presentará su esperado segundo disco en un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el 20 de febrero de 2027.
|Foto de @sergioalbert_
|7. Un festival aperturista: Sleaford Mods y Carpenter Brut
La amplitud de miras de Azkena Rock Festival volvió a reflejarse en una programación capaz de acoger propuestas tan distintas como las de Sleaford Mods y Carpenter Brut. Los británicos ofrecieron su habitual retrato afilado de la realidad contemporánea, mientras que el francés convirtió Mendizabala en una explosiva mezcla de synthwave, metal y electrónica de alto voltaje.
|Carpenter Brut. Foto de @sergioalbert_
|8. Jason Isbell, clase magistral de canción americana
Uno de los momentos más emocionantes del día llegó de la mano de Jason Isbell & The 400 Unit. El músico de Alabama volvió a demostrar por qué está considerado uno de los grandes compositores de su generación, combinando virtuosismo, sensibilidad y una colección de canciones capaces de conectar con el público desde la primera nota.
|Foto de @sergioalbert_
|9. Azkena Rock Festival contra la violencia sexual y los delitos de odio
Este año, Azkena Rock Festival se suma al Pacto de Festivales, una campaña impulsada por la Asociación de Festivales de Música, FMA, con la colaboración de Mujeres en la Industria de la Música, MIM, para reforzar el compromiso del sector frente a las violencias sexuales y los delitos de odio.
Esta adhesión se integra en el trabajo que el festival viene desarrollando en materia de prevención, sensibilización, formación de equipos y existencia de espacios visibles de atención e información dentro del recinto, especialmente a través del Punto Violeta y del Espacio BALORE.
|Foto de @dnavarro1975
|10. ¡Gracias! Nos vemos en el 25 aniversario
En estos tres días en Azkena Rock Festival ha vuelto a triunfar el rock en todas sus acepciones, dando muestra una vez más del eclecticismo del cartel. El festival regresará el año que viene los días 17, 18 y 19 junio de 2027.
|Foto de @sergioalbert_