Azkena Rock Festival convierte su 24 edición en una edición de rock intergeneracional para el recuerdo

9. Azkena Rock Festival contra la violencia sexual y los delitos de odio

Este año, Azkena Rock Festival se suma al Pacto de Festivales, una campaña impulsada por la Asociación de Festivales de Música, FMA, con la colaboración de Mujeres en la Industria de la Música, MIM, para reforzar el compromiso del sector frente a las violencias sexuales y los delitos de odio.



Esta adhesión se integra en el trabajo que el festival viene desarrollando en materia de prevención, sensibilización, formación de equipos y existencia de espacios visibles de atención e información dentro del recinto, especialmente a través del Punto Violeta y del Espacio BALORE.