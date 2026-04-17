Ayuntamiento y Diputación visitan las obras del PFEA que se está realizando en Huércal-Overa

Patricia López Rojas

Durante la visita han recorrido diferentes zonas en las que se están desarrollando los trabajos, entre ellas las calles Salud, Castillo y Huertos

La diputada de Empleo Agrario, Matilde Díaz, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han visitado las actuaciones que se están ejecutando en el municipio huercalense con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), centradas en la mejora de varias calles y espacios públicos.

Durante la visita han recorrido diferentes zonas en las que se están desarrollando los trabajos, entre ellas las calles La Salud, Castillo y Huertos, donde se están llevando a cabo actuaciones de renovación de pavimentos e infraestructuras básicas, así como la modernización de redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público.

Por su parte, la diputada de Empleo Agrario, Matilde Díaz, ha señalado que “la Diputación Provincial gestiona el PFEA en municipios de la provincia y esta visita permite conocer el desarrollo de las actuaciones que se están ejecutando en Huércal-Overa, así como el trabajo que se realiza en el marco de este programa”. En este sentido, ha añadido que “las actuaciones que se desarrollan en este entorno ponen de manifiesto el funcionamiento del programa y la participación de los trabajadores en su ejecución”. Por último, Matilde Díaz ha agradecido a los trabajadores la labor que están realizando para realizar estas actuaciones.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha explicado que “nos encontramos visitando estas actuaciones que se están ejecutando en distintas calles del municipio dentro del PFEA, unos trabajos que se desarrollan en diferentes puntos como la calle La Salud, Castillo o Huertos y que tienen como objetivo la mejora de los espacios urbanos”. Asimismo, ha señalado que “el PFEA es un ejemplo de colaboración entre administraciones que permite desarrollar intervenciones en calles y plazas, contribuyendo a su adecuación y mantenimiento”.

Cabe destacar que el PFEA es un ejemplo de colaboración institucional que une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia de Almería con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios y dinamizar el empleo local.